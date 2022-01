Wim Kieft richt pijlen op Mino Raiola na nieuws over Ihattaren en Brobbey

Vrijdag, 14 januari 2022 om 20:44 • Dominic Mostert

Wim Kieft zet vraagtekens bij de manier waarop Mohamed Ihattaren en Brian Brobbey zijn begeleid door hun zaakwaarnemer Mino Raiola. Op de slotdag van de zomerse transfermarkt vertrok Ihattaren van PSV naar Juventus, dat de aanvallende middenvelder direct verhuurde aan Sampdoria. Voor die club speelde hij geen enkele wedstrijd. Brobbey maakte transfervrij de overstap van Ajax naar RB Leipzig en speelde sindsdien minder dan gehoopt in de Bundesliga.

Ihattaren is op weg naar FC Utrecht, maar is momenteel niet fit. Hij wordt momenteel begeleid door Gerald Vanenburg en zal tijd nodig hebben voor hij kan terugkeren op het veld. "Het is doodzonde dat de carrière van het talent Mohamed Ihattaren tussen wal en schip dreigt te vallen. Het verbaast mij trouwens niet dat hij bij Sampdoria aan zijn lot werd overgelaten zoals hij vertelt", reageert Kieft in een column in De Telegraaf op een interview dat Ihattaren deze week gaf. "Dat is vaak het lot dat je treft als je bij kleinere Italiaanse clubs terechtkomt. Het getuigt van een slechte begeleiding van Mino Raiola dat hij iemand van negentien jaar op de laatste transferdag van PSV naar Juventus laat gaan en direct doorstuurt naar Genua."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Openhartige Ihattaren doet zijn verhaal: ‘Volledig aan mijn lot overgelaten'

Mohamed Ihattaren vertelde deze week in een interview over zijn ervaringen bij Sampdoria. Lees artikel

Het verhaal van Brobbey verdient 'evenmin de schoonheidsprijs', vindt Kieft. "Raiola speelt daarin een rol als de begeleider van Brobbey", voegt de analist eraan toe. Brobbey maakt het seizoen op huurbasis af bij zijn oude club Ajax. "Hij heeft nauwelijks gespeeld in Duitsland. Je krijgt te horen dat dit komt omdat de trainer is vertrokken. Maar de club koopt je en je weet dat de trainer kan vertrekken. Nu komt hij voor een half jaar terug. Ik begrijp Ajax wel omdat ze Sébastien Haller een tijdje kwijt zijn vanwege de Afrika Cup. Je haalt wel een speler terug, die afgelopen zomer niet langer wilde blijven en gratis de deur uit wandelde."

Ihattaren onthulde in het interview met De Telegraaf tot op de dag van vandaag nog geen euro te hebben ontvangen van Sampdoria. “Wat als ik daar m’n been had gebroken?”, vertelde hij. "Dan zie je dat in Nederland alles top geregeld is. We aten na de training op de club en daar stonden alleen drie bakken pizza’s en zoete broodjes. Ik kreeg ook geen salaris, dus ik belde de teammanager. ’We betalen hier elke twee maanden’, hoorde ik. Alleen gebeurde dat niet. Daar gaat het me niet om, maar alles bij elkaar ging het irriteren. Ik speelde geen minuut, er bleek nul perspectief te zijn en alles wat nodig was om me daar thuis te voelen, dat ontbrak. Ik belde Mino (Raiola, red.) met de vraag of we nog iets gingen regelen gezien de situatie. Hij zei dat ik rustig moest blijven."

In navolging van president Marco Lanna betichtte ook trainer Roberto D'Aversa de middenvelder van leugens. "Dit is nonsens en niet waar", zei D'Aversa in een persconferentie daags voor het thuisduel met Torino. "Vanuit mijn oogpunt moet een krant geen pagina verspillen aan een speler die er nooit geweest is." Lanna had eenzelfde boodschap. “Dit is allemaal onzin, het zijn grote leugens”, zei de president van Sampdoria. “Het hele interview is bij elkaar gelogen. Iedereen hier zegt dat er niks van klopt.” Lanna ontkende daarentegen niet dat Ihattaren geen geld van Sampdoria krijgt. “Hij is zomaar weggegaan en daarom konden wij hem een boete opleggen. We hebben besloten om dat niet te doen, maar dat betekent wel dat we hem geen salaris hoeven te betalen tot eind januari. Dat is de deal, afgesproken met zijn advocaten.”