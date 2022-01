Nani (35) maakt verrassende comeback in Europese topcompetitie

Vrijdag, 14 januari 2022 om 20:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:44

Nani maakt een verrassende terugkeer op de Europese velden. De 35-jarige Portugees heeft een contract voor anderhalf jaar ondertekend bij Venezia, zo meldt de nummer zeventien van de Serie A. Nani vertrok op de laatste dag van 2021 bij Orlando City en was daarom transfervrij op te halen voor de Italiaanse promovendus.

Venezia is dolblij met de komst van Nani en omschrijft de 112-voudig international als 'een van de meest getalenteerde vleugelspelers van zijn generatie, beroemd om zijn dribbels en spectaculaire doelpunten'. Nani is vooral bekend uit zijn tijd als speler van Manchester United, waar hij tussen 2007 en 2015 onder contract stond. Daarna beleefde hij korte avonturen bij Fenerbahçe, Valencia, Lazio en zijn jeugdliefde Sporting Portugal.

Drie jaar geleden vertrok Nani bij Sporting om aan een avontuur te beginnen in de Major League Soccer. In drie seizoenen bij Orlando scoorde de vleugelspits 28 keer en gaf hij 23 assists in totaal 77 optredens, en werd hij zowel in 2019 als in 2021 uitgeroepen tot MLS All-Star. Nani wordt bij Venezia ploeggenoot van Ridgeciano Haps en kan zondag al debuteren, als de club de Serie A hervat met een thuiswedstrijd tegen Empoli.