Feyenoord betaalt miljoenen euro's voor komst van Patrik Wälemark

Vrijdag, 14 januari 2022 om 19:31 • Dominic Mostert

Feyenoord betaalt een vast bedrag van 3,25 miljoen euro voor de komst van Patrik Wälemark, zo meldt Feyenoord Transfermarkt vrijdagavond. De transfersom voor de rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder van BK Häcken kan via bonussen nog oplopen met een miljoen euro, terwijl de club uit Zweden een doorverkooppercentage van vijftien procent heeft bedongen.

Met de vaste transfersom van 3,25 miljoen euro komt Wälemark in de top twintig van duurste aankopen aller tijden van Feyenoord. Club Brugge en Sampdoria zouden eveneens geboden hebben op Wälemark, maar zien de Rotterdammers er met de buit vandoor gaan. Aftonbaldet meldde afgelopen dinsdag nog dat Häcken biedingen had ontvangen tussen de 2 en 2,5 miljoen euro. Omdat Wälemark een contract tot december 2024 had, wilde zijn club pas meewerken bij hogere biedingen. Pas wanneer er bedragen 'tussen de 4 en 5 miljoen euro' werden geboden, was de nummer twaalf van de Allsvenskan bereid om te luisteren.

Walemark speelt sinds januari 2020 voor Häcken, dat hem overnam van Qviding FIF. Sindsdien speelde hij 54 wedstrijden voor Häcken, waarin hij goed was voor twaalf doelpunten en dertien assists. Met 9 doelpunten en 7 assists in 29 officiële duels heeft Walemark een uitstekend seizoen achter de rug. “Ik denk dat Patrik gemotiveerd zal worden door de interesse. Zo’n type is hij wel”, stelde Häcken-trainer Per-Mathias Högmo recentelijk nog over de ruime interesse voor Wälemark “Hij wordt daar niet nerveus van, maar alleen maar scherp en gemotiveerd.”

Technisch directeur van Feyenoord Frank Arnesen bevestigde vrijdag aan Voetbal International naast de komst van Wälemark ook dat de komst van Cole Bassett naar Rotterdam rond is. De Amerikaanse middenvelder komt over van Colorado Rapids en dient als alternatief voor Riechedly Bazoer, wiens komst financieel onhaalbaar bleek. Hij wordt waarschijnlijk voor anderhalf jaar gehuurd.