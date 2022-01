Hartproblemen houden Alphonso Davies voorlopig aan de kant

Vrijdag, 14 januari 2022 om 17:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:01

Alphonso Davies staat voorlopig aan de kant. De verdediger kampt met een ontsteking van de hartspier, zo maakt Bayern München vrijdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Namens de club laat trainer Julian Nagelsmann weten dat Davies voorlopig niet zal meetrainen, al ziet de ontsteking er 'niet dramatisch' uit. De problemen kwamen aan het licht tijdens een vervolgonderzoek nadat Davies het coronavirus opliep.

"We doen bij iedere speler met corona een vervolgonderzoek. Bij Phonzy zagen we tekenen van een lichte vorm van myocarditis", vertelt Nagelsmann op de wekelijkse persconferentie. "Hij traint voorlopig niet mee. De komende weken zal hij niet beschikbaar zijn. De ontsteking oogde niet dramatisch tijdens de echo, maar hij heeft wel tijd nodig om te herstellen en dat zal even duren." Davies miste de eerste wedstrijd van het nieuwe kalenderjaar (1-2 nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach) vorige week vanwege zijn coronabesmetting.

De Canadees international ontbrak eerder in het seizoen vanwege een bovenbeenblessure ook in een wedstrijd tegen TSG Hoffenheim (4-0 zege), maar speelde verder in alle competitiewedstrijden. Ook deed hij mee in vijf van de zes groepswedstrijden in de Champions League, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Davies over over een maand inzetbaar is in de eerste wedstrijd tegen Red Bull Salzburg in de achtste finale van de Champions League. Omar Richards lijkt zijn aangewezen vervanger op de linksbackpositie.

Richards heeft zich na een coronabesmetting weer aangesloten bij de selectie van Nagelsmann. Hetzelfde geldt voor Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Leroy Sané en Tanguy Nianzou. "Ze zijn nog niet honderd procent fit", zegt Nagelsmann over het teruggekeerde vijftal. "Enkele van de vijf spelers hadden symptomen. Ze zijn terug in de ploeg, maar behalve Manu is niemand fit genoeg voor een basisplek", doelt hij op de uitwedstrijd tegen FC Köln van zaterdag. Corentin Tolisso kampte de afgelopen weken met een blessure én een coronabesmetting, maar is weer fit.