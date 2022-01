Feyenoord bereikt akkoord over transfer Patrik Wälemark

Vrijdag, 14 januari 2022 om 16:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:16

Feyenoord heeft de eerste winteraanwinst binnen. De club heeft volgens het aan Feyenoord Transfermarkt gelieerde 1908 een akkoord bereikt met BK Häcken over de komst van Patrik Wälemark. Club Brugge en Sampdoria zouden eveneens geboden hebben op de rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder, maar zien de Rotterdammers er met de buit vandoor gaan.

Aftonbaldet meldde afgelopen dinsdag nog dat Häcken biedingen had ontvangen tussen de 2 en 2,5 miljoen euro. De Zweedse club gaf toen nog iedereen nul op het rekest. Ook Ajax, Atalanta, Sassuolo, Rubin Kazan, FK Rostov en Anderlecht zouden in het recente verleden al 'belangstelling hebben getoond', maar waren niet zo concreet als de drie hiervoor genoemde clubs. Omdat Wälemark een contract tot december 2024 had, wilde zijn club pas meewerken bij hogere biedingen. Pas wanneer er bedragen 'tussen de 4 en 5 miljoen euro' werden geboden, was de nummer twaalf van de Allsvenskan bereid om te luisteren.

Naast Cole #Basset komt ook Patrik Waleberg naar #Feyenoord, zo bevestigt technisch directeur Frank #Arnesen — Martijn Krabbendam (@Mkrabby) January 14, 2022

Walemark speelt sinds januari 2020 voor Häcken, dat hem overnam van Qviding FIF. Sindsdien speelde hij 54 wedstrijden voor de huidige nummer twaalf van de Zweedse Allsvenskan, waarin hij goed was voor twaalf doelpunten en dertien assists. Met 9 doelpunten en 7 assists in 29 officiële duels heeft Walemark een uitstekend seizoen achter de rug bij het als twaalfde geëindigde Häcken. Het contract van de international van Jong Zweden liep nog door tot het einde van 2024.

“Ik denk dat Patrik gemotiveerd zal worden door de interesse. Zo’n type is hij wel”, stelde Häcken-trainer Per-Mathias Högmo recentelijk nog over de veelvuldige interesse voor Wälemark “Hij wordt daar niet nerveus van, maar alleen maar scherp en gemotiveerd.” Technisch directeur van Feyenoord Frank Arnesen bevestigt aan Voetbal International naast de komst van Wälemark ook dat de komst van Cole Bassett naar Rotterdam rond is. De Amerikaanse middenvelder komt over van Colorado Rapids en dient als alternatief voor Riechedly Bazoer, wiens komst financieel onhaalbaar bleek.