Rangnick is glashelder over Van de Beek: ‘Ik wil dat hij blijft’

Vrijdag, 14 januari 2022 om 16:39 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:39

Ralf Rangnick houdt Donny van de Beek ook de tweede seizoenshelft graag op Old Trafford. De Duitse oefenmeester geeft zijn middenvelder slechts mondjesmaat speeltijd maar raadt hem desondanks een winters vertrek bij Manchester United af. Rangnick stelt op de persconferentie daags voor het Premier League-duel met Aston Villa dat er stevige concurrentie is binnen het team en dat Van de Beek juist daarom zijn kansen gaat krijgen.

"Ik wil dat Donny blijft", zei Rangnick stellig. "Ik had twee weken geleden een gesprek met hem en vertelde dat ik hem zou adviseren tot het einde van het seizoen te blijven." Van de Beek kwam sinds die tijd alleen in het FA Cup-duel tegen Aston Villa (1-0 winst) in actie. De middenvelder mocht twintig minuten voor tijd invallen voor Edinson Cavani; in het verloren Premier League-duel met Wolverhampton Wanderers (0-1) bleef Van de Beek negentig minuten lang op de bank.

De voormalig Ajacied is naarstig op zoek naar speeltijd, om in beeld te blijven bij bondscoach Louis van Gaal. "Van de Beek wil naar het WK en Van Gaal heeft hem verteld dat hij regelmatig moet spelen", geeft Rangnick te kennen. "Dat begrijp ik, maar we hebben veel concurrentie in de ploeg." De Duitser heeft op het middenveld verder de keuze uit Bruno Fernandes, Scott McTominay, Fred, Nemanja Matic en Jesse Lingard. Paul Pogba is momenteel herstellende van een slepende hamstringblessure; van de Fransman is nog onduidelijk wanneer hij terug wordt verwacht.

Manchester Evening News schreef donderdag dat Van de Beek aangeboden zou zijn bij Borussia Dortmund en Newcastle United. Transfermarktexpert Fabrizio Romano ontkrachtte een dag later in ieder geval het contract over de Duitsers; over de interesse uit Newcastle-upon-Tyne kon hij niets bevestigen noch ontkennen. Van de Beek speelt sinds september 2020 op Old Trafford en kwam vooralsnog tot 49 duels, waarin hij 2 keer scoorde. Dit seizoen staat de teller op zeven duels (één goal), met in totaal 379 speelminuten.