Roger Schmidt laat zich uit over mogelijk debuut voor Joey Veerman

Vrijdag, 14 januari 2022 om 16:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:25

PSV reist zondagmiddag met een flink gehavende selectie af naar FC Groningen voor de hervatting van de Eredivisie. Roger Schmidt kan om uiteenlopende redenen geen beroep doen op een vijftal belangrijke spelers en is genoodzaakt te puzzelen aan de opstelling. Dat biedt mogelijk kansen voor Joey Veerman om zijn debuut te maken, al wilde de Duitse oefenmeester daar tijdens het perspraatje niks over kwijt vrijdag.

Schmidt wilde niet verklappen of Veerman zondag zijn debuut gaat maken voor PSV. "Maar hij zal heel snel een belangrijke rol gaan spelen bij PSV", aldus de Duitser. "Joey is een speler met heel veel potentie. Deze stap is niet alleen goed voor zijn ontwikkeling, maar ook voor PSV. De kans is groot dat hij speeltijd krijgt, zeker nu Ibrahim Sangaré ontbreekt. Maar ik kan nog niet zeggen of hij ook gaat starten." Sangaré is met Ivoorkust actief op de Afrika Cup. Verder mist PSV Eran Zahavi, Noni Madueke, Ryan Thomas en Ramalho door blessureleed.

Met name het gemis van laatstgenoemde is groot. Ramalho is onlangs geopereerd aan zijn enkel en ligt er enkele maanden uit. Verwacht wordt dat Jordan Teze zijn plek zal innemen in het hart van de defensie. Met Armando Obispo heeft Schmidt een alternatief achter de hand. "Ramalho was bij PSV belangrijk door zijn kwaliteit in combinatie met zijn leiderschap" vertelt Schmidt over het gemis van de centrumverdediger. "Hij heeft bijna alles gespeeld voor de winterstop. Zo’n speler laat zich niet zomaar vervangen." Volgens Schmidt is het niet gemakkelijk om tijdens de winterse transferwindow een vervanger aan te trekken voor Ramalho.

Voordeel voor PSV is dat het het coronavirus voorlopig buiten de deur weet te houden. De Eindhovenaren besloten het trainingskamp naar Marbella op het laatste moment af te blazen vanwege de oplopende besmettingscijfers. Ook de vele blessures hebben nog niet tot heel veel schade geleid in de Eredivisie. "We zijn er toch steeds in geslaagd om een goed team neer te zetten. Daarom zijn we koploper”, aldus Schmidt. "Na de nederlaag tegen Ajax hebben we constant een goed niveau gehaald. We hebben ook laten zien dat we op de eerste plek willen blijven. Of dat tot een kampioenschap moet leiden laat ik voor rekening van de media. We staan er na 18 duels in elk geval prima voor."