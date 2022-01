Waarom er juist veel overeenkomsten zijn tussen Ronaldo en Messi

Wie is de beste voetballer ooit, Lionel Messi of Cristiano Ronaldo? De discussie die al bijna twee decennia uitgebreid wordt gevoerd en die nog wel even zal doorgaan, zelfs als beide sterspelers niet langer actief zijn. Ook in de Netflix-documentaire Ronaldo vs Messi: Face Off! geven diverse buitenlandse journalisten en oud-spelers hun mening over de supersterren uit respectievelijk Portugal en Argentinië. Gelukkig blijft het niet bij de discussie wie de beste ooit is, want er is ook ruim aandacht voor de jongste jaren van zowel Ronaldo als Messi. Ze lijken qua karakter en gedrag behoorlijk verschillend te zijn, maar hun jeugdjaren vertonen juist de nodige overeenkomsten.

Messi ziet het levenslicht in Rosario, in de Argentijnse provincie Santa Fe, op 24 juni 1987. De balvirtuoos van Paris Saint-Germain wordt grootgebracht in een arbeidersgezin, met een vader die werkt in een staalfabriek en een moeder die wat bijverdient als schoonmaakster. Zijn ouders weten nooit of ze genoeg geld hebben om elke maand alle rekeningen te kunnen betalen. Messi ondertussen is alleen maar bezig met de bal en zijn eerste stappen op weg naar de top zet hij bij de plaatselijke voetbalclub Newell's Old Boys. De familie Messi is groot fan van de Argentijnse club en vader Jorge wordt al snel de grootste supporter van zijn zeer getalenteerde zoon.

De Messi’s vinden zichzelf in de eerste jaren van Lionel tot de middenklasse van Argentinië behoren. Volgens de Spaanse journalist Guillem Balagué zou men tegenwoordig ingedeeld worden in de arbeidersklasse in het Zuid-Amerikaanse land. "Dat zijn mensen met ambitie, zij waren zelf ook ambitieus. Maar door de crisis in Argentinië stonden ze open voor andere opties. De Messi’s overwegen zelfs om naar Australië te gaan. Als Messi in Australië was opgegroeid, zou hij dan voetballer zijn geworden?", vraagt de vanuit Barcelona opererende voetbalkenner zich hardop af. Gelukkig blijft Messi in eigen land actief en tijdens zijn debuut voor Newell’s Old Boys geeft hij met vier doelpunten gelijk zijn visitekaartje af. Desondanks zijn er in de beginjaren ook de nodige twijfels over de slagingskansen van Messi, die niet langer wordt dan 1.69 meter. Scouts van River Plate, een van de topclubs uit Buenos Aires, denken zelfs dat hij vanwege een groeiachterstand nooit zal doorbreken als profvoetballer.

Groeipijnen bij Messi

Het bestuur van River Plate schrijft Messi echter niet meteen af en laat enkele uitgebreide medische testen uitvoeren. Hieruit komt naar voren dat de baltovenaar op zijn elfde te weinig groeihormonen aanmaakt. Er volgt gelijk een nieuw probleem voor de Argentijnse grootmacht, want de medische kosten liggen zo hoog dat men niet in staat is om de volledige doktersrekening af te handelen. Jorge Messi onderneemt gelijk actie en gebruikt een deel van zijn spaargeld om een gedeelte van de behandeling van zijn zoon te kunnen betalen. "Het is vreemd dat twee van de beste spelers ooit, zeker de twee beste voetballers van de afgelopen 20 of 30 jaar, op medische gronden bijna nooit zo hoog hadden kunnen reiken", merkt de Britse voetbaljournalist Duncan Wright terecht op in de documentaire. "Het is een bewijs van hun wilskracht en vastberadenheid om die tegenslagen te overwinnen en te blijven spelen en leren." De geldproblemen worden opgelost als Messi en zijn familie naar Spanje verhuizen, om zo dicht bij het reeds zeer geïnteresseerde Barcelona te kunnen zijn. De Catalanen blijken bereid om de groeihormoonbehandeling te bekostigen. En de rest is geschiedenis.

Voor Ronaldo verloopt de weg naar de absolute top in voetballand ook niet geheel vlekkeloos. De op 5 februari 1985 op het Portugese eiland Madeira geboren aanvaller maakt net als Messi deel uit van een arbeidersgezin, in een omgeving waar de mensen bepaald niet vermogend zijn. "Er zijn weinig kansen om te stijgen op de sociale ladder. Dat verleidt veel gefrustreerde jongeren tot het gebruik van alcohol en drugs", zo weet Balagué. "Dat heeft ook zijn sporen achtergelaten bij Ronaldo." De naar de voormalig Amerikaanse president Ronald Reagan vernoemde eilandbewoner leert het vak van voetballer op de straten van Madeira. Er zijn echter geen doeltjes voor hem en zijn vriendjes en er moet telkens gestopt worden als er auto’s voorbij komen rijden. Op advies van vader José sluit Ronaldo op zevenjarige leeftijd aan bij amateurclub CF Andorinha. Bij de plaatselijke trots uit Funchal wordt CR7 op slag verliefd op voetbal. Ronaldo senior is maar wat trots op zijn zoon.

Zijn moeder, die hard moet werken om het gezin te kunnen laten eten, en zijn zussen daarentegen tonen weinig interesse in de nieuwe hobby van Ronaldo. Ook in financieel opzicht hoeft hij weinig te verwachten. De in 2021 bij Manchester United teruggekeerde ster draagt bijvoorbeeld altijd de kleren van zijn broer Hugo, die zelf de nodige problemen kent in zijn jeugd. "Zijn broer laat zich in met de verkeerde mensen", vult Balagué aan. Ook de vader van Ronaldo kent de nodige tegenslagen, juist op het moment dat de getalenteerde aanvaller droomt van een loopbaan als topvoetballer. "Zijn vader moest gaan vechten in de oorlog in Mozambique (een burgeroorlog die duurde van 1976 tot 1992, red.). "Hij vertrok als een jonge, slimme vent en kwam terug als een afgeleefde alcoholist." Ronaldo geeft desondanks niet op en op elfjarige leeftijd volgt de stap naar de jeugdafdeling van Sporting Portugal, een van de topclubs op het Portugese vasteland.

Cristiano Ronaldo ziet Sir Alex Ferguson als zijn enige echte voetbalvader.

Sir Alex Ferguson als voetbalvader

Bij Sporting dwingt de grenzeloos ambitieuze Ronaldo een transfer af richting Manchester United. Aldaar krijgt de rijzende ster uit Portugal op slechts twintigjarige leeftijd een flinke klap te verwerken: zijn vader overlijdt namelijk aan de gevolgen van jarenlang alcoholmisbruik. Een heel grote verrassing was dat echter niet. "Ronaldo moest zijn dronken vader uit de kroeg halen omdat hij niet kon slapen als zijn pa niet thuis was", brengt Balagué in herinnering. Zijn vader wordt zelfs een keer met spoed opgenomen in een Londens ziekenhuis. "Ik zei toen tegen Sir Alex Ferguson: ‘Trainer, ik zit niet lekker in m’n vel, ik wil naar mijn vader’, graaft Ronaldo in de documentaire in zijn herinnering. De legendarische coach, die zich vaak keihard opstelt, toont dan juist zijn menselijke kant: "Cristiano, hoelang wil je gaan? Een dag, twee dagen, een week? Van mij mag je gaan. Ik zal je zeker missen, want je weet hoe belangrijk je bent. Maar je vader komt op de eerste plaats." Ronaldo zal deze geste van zijn voetbalvader dan ook nooit meer vergeten. In 2021 is de cirkel rond als de inmiddels 36-jarige vedette terugkeert bij zijn grote liefde uit Manchester.

