Senegal wordt te laat wakker en houdt strijd in Groep B springlevend

Vrijdag, 14 januari 2022 om 15:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:55

Senegal en Guinee hebben vrijdagmiddag de punten gedeeld. In een weinig vermakelijk duel in de tweede speelronde van de Afrika Cup wist geen van beide ploegen echt te imponeren en bleef het 0-0. Door het gelijkspel komen beide landen op vier punten in Groep B, waardoor de strijd om een plek in de knock-outfase nog allesbehalve beslist blijft.

Zowel Senegal als Guinee had zijn eerste duel op de Afrika Cup in een 1-0 overwinning om weten te zetten. Winst zou kwalificatie voor de knock-outfase betekenen. Guinee maakte daar in de openingsfase de meeste aanspraak op. Ondanks dat het geen grote kansen creëerde, bevond het land zich vooral op de helft van de tegenstander. Na een kwartier spelen gebeurde er eindelijk iets in het Kouekong Stadium. Issiaga Sylla slingerde de bal gevaarlijk voor, maar Pape Abou Cissé kon opruimen.

Senegal stelde daar niets tegenover en mocht van geluk spreken dat het na een halfuur niet op achterstand kwam. Debutant Ilaix Moriba bood Morgan Guilavogui een een-op-een met keeper Seny Dieng, maar de aanvaller schoot tergend zwak in. Het bleek het enige echte hoogtepunt van de eerste helft, die gestaag doodbloedde. Zeker gedoodverfde titelfavoriet Senegal zal niet tevreden zijn geweest. Het team van Aliou Cissé ontwaakte iets na rust dan tóch. Tien minuten onderweg legde Saliou Ciss de bal op het hoofd van Abdou Diallo; de linksback van Paris Saint-Germain kopte op de lat.

Het geluid van het trillende houtwerk werkte als een rode lap op een stier voor Senegal. Sadio Mané liet even later voor het eerst die middag zijn klasse zien. De vleugelaanvaller van Liverpool bood Pape Sarr een prima scoringskans, maar de middenvelder schoot voorlangs. Guinee had inmiddels genoegen genomen met een punt, echter probeerde Naby Keïta toch nog een overwinning uit het vuur te slepen. De middenvelder appelleerde voor hands in het vijandelijke zestienmetergebied, maar kreeg nul op het rekest. Daarmee werd het het derde duel in de huidige Afrika Cup-editie die in 0-0 eindigde.