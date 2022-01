FC Utrecht - Ajax bij BetCity: Brian Brobbey direct trefzeker bij rentree?

Zaterdag, 15 januari 2022 om 11:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 09:30

Ajax hervat de Eredivisie zondagmiddag om 12.15 uur met een zware uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De huidige nummer twee van de competitie jaagt op koploper PSV en wil in de titelstrijd geen steek laten vallen. Makkelijk zal het niet worden in Stadion Galgenwaard, want de ploeg van trainer René Hake is ongeslagen in de laatste twee competitieduels met Ajax.

Ajax heeft het wel vaker lastig tegen FC Utrecht, zo ook eerder dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA. De bezoekers wisten met 0-1 te winnen door een doelpunt van ex-Ajacied Django Warmerdam. Slaagt de club uit de Domstad erin om zondagmiddag opnieuw drie punten te pakken tegen Ajax? Het zou zomaar kunnen, Utrecht is namelijk als enige club nog ongeslagen in eigen huis dit Eredivisie-seizoen! BetCity.nl heeft voor deze kraker uitgepakt met een enorme Odds Boost voor nieuwe spelers: een zege van FC Utrecht op Ajax levert maar liefst 10.00 keer je inzet op! Wacht niet te lang en claim deze bonus!

Om te vieren dat de Eredivisie weer begint deelt BetCity een €5 Free Bet uit aan alle spelers !

Ondanks de eerdere nederlaag dit seizoen tegen Utrecht, blijft Ajax de favoriet voor de zege. Het team van Erik ten Hag presteert buitenshuis sterk en kreeg in geen van de laatste zeven competitieduels buiten de eigen ArenA een doelpunt tegen. De Ajax-selectie kan zijn trainer zondag een record schenken, want Ten Hag staat na 127 competitieduels als Ajax-coach op 99 zeges en kan de trainer worden die het snelst 100 Eredivisie-overwinningen heeft geboekt met een specifieke club. Momenteel is dit record nog in handen van Louis van Gaal, die hier als Ajax-trainer 137 wedstrijden voor nodig had. Verwacht jij dat Ajax zondag drie punten pakt? Een zege van de Amsterdammers is dankzij een Odds Boost bij BetCity goed voor 5.00 keer je inzet!

De Amsterdammers moeten het in Utrecht stellen zonder clubtopscorer Sébastien Haller, die met de nationale ploeg van Ivoorkust deelneemt aan de Afrika Cup. Directeur spelerszaken Marc Overmars haalde daarom Brian Brobbey eerder deze maand terug naar Amsterdam. De verwachting is dat de negentienjarige spits aan de aftrap verschijnt bij Ajax. Een doelpunt van Brobbey tegen FC Utrecht is bij BetCity goed voor een quotering van 1.97! Of ga jij voor een doelpunt van Dusan Tadic? De aanvoerder scoorde dit Eredivisie-seizoen al 7 keer en treft met Utrecht een van zijn favoriete tegenstanders. Hij scoorde in de Eredivisie alleen tegen sc Heerenveen vaker (14 keer) dan tegen FC Utrecht (9 keer). Een goal van de Servische aanvaller is zondag goed voor een quotering van 2.28.

Claim hier je €5 Free Bet voor speelronde 19 van de Eredivisie!

Bij FC Utrecht zal de naam van Maarten Paes binnenkort niet meer op het wedstrijdformulier staan. De keeper is namelijk in gesprek met een club uit de Major League Soccer en naar verluidt gaat het om FC Dallas. Aan de kant van Ajax vond vrijdag een uitgaande transfer plaats. David Neres is voor minimaal 12 en maximaal 16 miljoen euro verkocht aan Shakhtar Donetsk. Steven Bergwijn is zijn beoogde vervanger, maar vooralsnog heeft Overmars nog geen deal bereikt met Tottenham Hotspur. Neres ging bij Ajax gebukt onder stevige concurrentie, onder meer van Antony. Denk jij dat de Braziliaans international zondag het net laat bollen? Een doelpunt van de rechtsbuiten levert bij BetCity 2.48 keer je inzet op!

Speel bewust, 18+