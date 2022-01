‘VI Vandaag is een parodie, ik ben verbijsterd dat dit televisie is’

VI Vandaag kent een succesvolle eerste week op de Nederlandse televisie. De dagelijkse talkshow met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp behaalde achtereenvolgens 840.000, 884.000 en 880.000 kijkcijfers, maar kan ook rekenen op kritiek. Voormalig zenderbaas Fons van Westerloo noemt de talkshow 'een parodie' en vindt het 'verbijsterend dat dit televisie is'. Programmamaker Bert van der Veer is van mening dat deze vorm van televisie niet te serieus genomen moet worden.

"Ik kan er zelf wel om lachen", vertelt Van Westerloo tegen De Telegraaf. "Maar ik ben ook wel weer verbijsterd dat dit televisie is. Als je echt gaat bijhouden wat er nou precies wordt gezegd, kan ik het soms haast niet geloven. Het is eigenlijk meer een parodie. Als dit bedoeld zou zijn als satire op de reguliere talkshows, is het briljant. Maar het is hartstikke echt." Schadelijk voor de publieke opinie acht Van Westerloo het niet. "Daarvoor wordt er te veel gelachen. Als het allemaal heel serieus wordt gebracht, zoals FOX News in Amerika, zou het misschien een ander verhaal zijn. Maar dit zijn drie mensen die lol met elkaar maken. Ik heb wel vertrouwen in de kijker dat hij erdoorheen kan kijken. Het is gewoon theater."

"Je ziet ook dat ze moeite hebben met echt serieuze gasten krijgen", gaat Van Westerloo verder. Donderdagavond schoven Paul de Leeuw en Danseres Euvgenia Parakhina aan. Eerder deze week was onder meer Wouter de Vries, de broer van Peter R. de Vries, te gast. "Zij zijn als het ware zelf de deskundigen in de uitzending. Dat is een essentieel verschil met andere actualiteitenrubrieken: ze interviewen elkaar. Ik denk niet dat dat gevaarlijk is. Ongelooflijk ordinair is het soms natuurlijk wel. Dit programma is puur amusement. Ze zeggen misschien wel wat veel mensen denken, maar het heeft verder niets te maken met voorlichting of journalistiek. Gewoon lekker ordinair lachen."

Van der Veer voegt toe dat het niet allemaal spontaan is wat er aan tafel gebeurt. "Het lijkt misschien spontaan te ontstaan, maar donderdag merkte je bijvoorbeeld dat Derksen zich van tevoren wel even had ingelezen over de situatie in Rusland en Oekraïne. En als er echt een fout wordt gemaakt, zijn er altijd wel een paar Twitter-wijsneuzen die dat na afloop corrigeren." Waar Van der Veer meer moeite mee heeft, is het feit dat complexe onderwerpen er heden ten dage in een paar minuten doorheen worden gejaagd op televisie. "Dat is de ziekte van deze tijd, en daar doet VI Vandaag ook aan mee. Ik denk dat het de kijker alleen maar kritischer maakt.”