Slot mist belangrijke naam tegen Vitesse en gaat in op mogelijke aanwinst

Vrijdag, 14 januari 2022 om 15:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:24

Arne Slot kan zaterdagavond bij de hervatting van de Eredivisie tegen Vitesse niet beschikken over Luis Sinisterra. De 22-jarige aanvaller staat al sinds medio december aan de kant en is niet op tijd hersteld, zo gaf Slot op de persconferentie daags voor het duel aan. Voor de rest kan de oefenmeester beschikken over een vrijwel fitte selectie. Ook ging de oefenmeester in op de komst van Cole Bassett. De twintigjarige middenvelder wordt volgende week al in Rotterdam verwacht.

Sinisterra viel in De Klassieker van 19 december uit, waardoor de Colombiaan het laatste duel van 2021 (tegen sc Heerenveen, 0-3 winst) moest missen. De buitenspeler is dit seizoen een belangrijke spil in het elftal van Slot, met in totaal 14 doelpunten en 7 assists in de 28 duels die hij in actie kwam. In het laatste duel voor de winterstop (tegen sc Heerenveen, 0-3 winst) koos Slot nog voor een voorhoede van Alireza Jahanbakhsh, Bryan Linssen en Reiss Nelson. De oefenmeester wilde niets loslaten over de samenstelling tegen Vitesse. Slot kan opteren voor een 4-4-2-formatie, met Linssen en Cyriel Dessers als twee meest vooruitgeschoven spelers.

Slot ging tijdens de persconferentie wel in op de mogelijke komst van Bassett. De twintigjarige middenvelder van het Amerikaanse Colorado Rapids zou het alternatief zijn voor Riechedly Bazoer, die uiteindelijk te duur bleek voor de Rotterdammers. "We zijn met twee spelers bezig geweest waarvan er eentje niet is gelukt", doelde Slot op Joey Veerman, die uiteindelijk voor PSV koos. "Het is geen geheim dat we geprobeerd hebben om Bazoer te halen. Dat is nog niet gelukt en al het andere wat ik erover zeg, zou ik niet heel gepast vinden omdat we morgen tegen elkaar spelen. Dat zou ik andersom ook bijzonder vervelend vinden."

Verwacht wordt dat Bassett woensdag arriveert in Rotterdam. "Jij brengt het alsof het al een voldongen feit is", glimlacht Slot, "Ik als trainer moet nog een slag om de arm houden. Maar het moge duidelijk zijn dat er onderhandelingen gaande zijn over Bassett." Feyenoord gaat de Amerkaan waarschijnlijk voor anderhalf jaar huren met een optie tot koop, meldde Voetbal International vrijdag. "Ik was en ben hartstikke tevreden over de selectie van de eerste seizoenshelft. Het is ons ook gelukt om met die jongens bijna alle wedstrijden te spelen. In de tussentijd hebben we in de winterstop nog weer vier spelers laten gaan. Maar ik wil mijn ogen niet sluiten voor de realiteit."

Slot verwacht niet dat Bassett er meteen staat. "Het is een jonge speler die past bij het beleid wat we bij Feyenoord hebben ingezet. Hij heeft een aantal fysieke kenmerken waarvan we denken dat het bij ons past. Maar je moet deze jongen ook de tijd geven, want met name in voetballend opzicht moet hij stappen maken. We hopen met hem een jongen binnen te halen die concurrerend gaat zijn ten opzichte van de spelers die nu spelen.” Slot verwacht buiten Bassett deze winter nog een aantal versterkingen binnen te halen. João Teixeira heeft te horen gekregen dat hij mag uitkijken naar een andere club en behoort al niet meer tot de selectie voor het duel met Vitesse.