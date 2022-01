Zahavi krijgt toestemming van familie en maakt seizoen af bij PSV

Vrijdag, 14 januari 2022 om 14:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:47

Eran Zahavi heeft in samenspraak met zijn familie besloten om zijn contract bij PSV uit te dienen. De aanvaller zou door privéomstandigheden vroegtijdig terugkeren naar zijn geboorteland Israël, maar heeft bij trainer Roger Schmidt aangegeven dat zijn familie ermee kan instemmen dat hij het seizoen afmaakt in Eindhoven. Zahavi is herstellende van een blessure, maar traint inmiddels wel weer mee met het elftal van Schmidt.

Zahavi kampt met privéproblemen en kreeg eerder van zijn vrouw te horen dat een terugkeer naar Nederland niet aan de orde is, meldde De Telegraaf deze week. Het Israëlische gezin werd in korte tijd twee keer slachtoffer van een inbraak, waardoor de vrouw van Zahavi heeft besloten onder geen beding langer in Nederland te willen wonen. Vrijdag werd tijdens het perspraatje echter bekend dat de spits het seizoen mogelijk alsnog afmaakt bij PSV. "Zahavi heeft Schmidt laten weten dat zijn familie ermee kan instemmen dat hij bij PSV het seizoen afmaakt", twittert PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Schmidt sprak de voorbije weken veel met Zahavi. De Israëliër voelt zich in de Amsterdamse wijk Buitenveldert niet langer veilig, nadat zijn familie twee keer slachtoffer werd van een inbraak. "Ik heb een heel goede relatie met Zahavi", aldus Schmidt tijdens het perspraatje. "Hij heeft de tijd gekregen om na te denken. Nu de grootste shock is verwerkt, wil hij door bij PSV. Daar staat ook zijn familie achter. Samen hebben ze beslist dat hij zal blijven. Zahavi is een echte professional, die het een hele eer vindt om voor PSV te spelen. De club op dit moment verlaten, en op zo’n manier, wil hij niet."

Halverwege december kwam het bericht dat Zahavi overwoog om niet terug te keren bij PSV. Zahavi speelt sinds de zomer van 2020 in Eindhoven en heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen. De tweede inbraak in korte tijd zou echter diepe sporen hebben achtergelaten bij Zahavi en zijn gezin, ondanks dat er tijdens de tweede inbraak niemand thuis was. Zahavi revalideerde gedurende de winterstop in Dubai van de knieblessure die hij in november tijdens interlandverplichtingen met Israël opliep. De aanvaller is wel weer in training, maar komt dit weekend nog niet in actie, als PSV het opneemt tegen FC Groningen.