Bazoer reageert op hectische week: ‘Misschien denk jij daar zo over’

Vrijdag, 14 januari 2022 om 14:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:38

Riechedly Bazoer heeft voor de camera's van ESPN gereageerd op de geruchten over een transfer naar Feyenoord. De middenvelder annex verdediger van Vitesse zou een mondeling akkoord hebben met de Rotterdammers, maar dat ontkent hij. 1908 kwam vrijdagochtend met het nieuws dat een deal zelfs helemaal is afgeketst. Bazoer loopt komende zomer uit zijn contract, waardoor Vitesse nu nog enkele miljoenen voor hem kan vangen. De club lijkt echter de voorkeur te geven aan de sportieve belangen.

Vitesse vraag naar verluidt drie miljoen euro voor Bazoer, een bedrag waar Feyenoord niet aan wil voldoen. Feyenoord Transfermarkt meldde eerder deze week dat de Rotterdammers niet bereid zijn om verder te gaan dan de helft. Desondanks werd wel een mondeling akkoord bereikt, zo bracht het doorgaans goed ingelichte Twitteraccount. "Ik weet niet wie heeft verzonnen dat ik een mondeling akkoord heb", aldus Bazoer bij ESPN. "Ik hou me niet zoveel bezig met de randzaken. Ik speel nog bij Vitesse en moet respect hebben voor Vitesse. Ik heb veel geleerd de afgelopen twee jaar onder deze trainer. Ik focus me volledig op Vitesse."

Bazoer ziet een transfer naar Feyenoord zelf wel zitten. "Feyenoord is een topploeg in Nederland", gaat de zesvoudig Oranje-international verder. "Ik denk dat ik toe ben aan een volgende stap, maar alles moet wel kloppen. Iedereen weet dat ik een aflopend contract heb. We gaan het zien. De trainer wil mij graag behouden en ik heb een contract te respecteren." Thomas Letsch verwacht dat Bazoer blijft. "Het is logisch dat er aan spelers met zijn kwaliteiten wordt getrokken. Ook gezien zijn contractuele status. Maar hij is een hele belangrijke speler voor ons en ik zie hem hier tot de zomer spelen."

De verslaggever van ESPN noemt het een 'ideaal moment' voor Bazoer om nu te vertrekken, daar hij aangeeft toe te zijn aan een volgende stap en over een aflopend contract beschikt. "Misschien denk jij daar zo over", aldus Bazoer. "Alles moet kloppen. Wie weet wat er gaat gebeuren. We hebben een belangrijke wedstrijd voor de boeg tegen Feyenoord. Ik voel mij goed bij Vitesse." Feyenoord schakelt ondertussen door en staat op het punt om de Amerikaan Cole Bassett voor anderhalf jaar te huren van Colorado Rapids. Bovendien nemen de Rotterdammers een optie tot koop op in het contract. Voetbal International meldt dat Bassett zich woensdag al meldt in Rotterdam.