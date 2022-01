Voormalig FC Twente-aanvaller spekt kas in Enschede met fraaie transfer

Vrijdag, 14 januari 2022 om 13:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:58

Jesús Corona is officieel speler van Sevilla. De 29-jarige buitenspeler komt over van FC Porto en heeft zich tot 2025 aan de Andalusiërs verbonden, zo meldt zijn nieuwe club op de eigen kanalen. FC Twente, waarvoor Corona tussen 2013 en 2015 uitkwam, kan door de transfer een fraai bedrag op de bankrekening verwachten. De club uit Enschede bedong volgens TC Tubantia een doorverkooppercentage van negen procent bij zijn transfer naar Porto in 2015.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat Sevilla 'slechts' drie miljoen betaalt voor Corona, wiens vertrek uit Lissabon al meerdere transferperiodes in de wandelgangen hing. Het contract van de Mexicaan liep echter nog slechts een halfjaar door, waardoor hij deze winter voor een relatief bescheiden bedrag kon worden opgehaald. Bij een transfersom van drie miljoen euro strijkt Twente daar door de deal uit 2015 zo'n 270.000 euro van op. FC Twente-watcher Leon ten Voorde van TC Tubantia spreekt van een bedrag 'tussen de twee en drie miljoen euro'.

Corona kwam in de zomer van 2013 van CF Monterrey naar Enschede en kende in de Grolsch Veste een relatief lastig beginjaar. De aanvaller moest het vooral doen met invalbeurten en kwam tot twee goals in vijftien Eredivisie-wedstrijden. Het seizoen 2014/15 betekende echter de ommekeer voor El Tecatito. Met 9 goals in 27 wedstrijden onttrok Corona zich aan de sportieve malaise die er op dat moment bij Twente heerste. De Tukkers verkochten hun sterspeler voor een bedrag van 10,5 miljoen euro aan Porto, waar hij al snel tot vaste waarde uitgroeide.

In zijn debuutseizoen in de Liga NOS kwam Corona tot 8 treffers in 28 goals. Na twee jaar lang vergelijkbare cijfers te hebben kunnen overleggen, bereikte hij in het seizoen 2019/20 zijn top. Met 21 assists, waarvan 14 in de competitie, werd Corona verkozen tot Speler van het jaar in Portugal. De 63-voudig international (10 goals) won er uiteindelijk tweemaal de landstitel (in 2017/18 en 2019/20), eenmaal de beker (in 2019) en tweemaal de Super Cup (in 2019 en 2021).