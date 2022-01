NAC gekocht door bouwmagnaat; wil binnen twee jaar naar de Eredivisie

NAC Breda krijgt voor circa zes miljoen euro een nieuwe eigenaar, zo melden BN DeStem en Omroep Brabant. De Bredase club stond sinds juni 2020 te koop, ruim anderhalf jaar later is er een geschikte kopende partij gevonden voor de overname. Bouwondernemer en supporter van NAC Karel Vrolijk wordt een van de nieuwe eigenaren en het gezicht van de Parel van het Zuiden.

Volgens Omroep Brabant heeft Vrolijk grote plannen met NAC. Zo wil hij middels een vijfjarenplan de begroting opschroeven naar achttien tot twintig miljoen euro. Het uiteindelijke doel is dat NAC binnen twee jaar promoveert naar de Eredivisie. De eerstedivisionist heeft de overname nog niet bekendgemaakt, maar zal dit volgens BN DeStem vandaag nog doen, voorafgaand aan het Keuken Kampioen Divisie-duel met FC Volendam.

In juni 2020 werd NAC door zijn drie grootaandeelhouders Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema te koop gezet. Bouwondernemer Vrolijk liet in juli vorig jaar aan Omroep Brabant al weten dat hij van plan was om de aandelen van NAC te kopen. Het bod van Vrolijk, dat hij samen met supporterscollectief Ons NAC deed, werd destijds echter afgeslagen door de eigenaren. De grootaandeelhouders slaagden er vervolgens niet in om met een andere partij tot een overname te komen, waardoor Vrolijk nu alsnog voor circa zes miljoen euro alle aandelen in handen krijgt.

Lange tijd was er bij NAC ook een Amerikaanse investeerder in beeld om de club over te nemen. Zij zijn nu echter door de grootaandeelhouders terzijde geschoven. De Bredase club moet voor de definitieve overname nog wel goedkeuring krijgen van de KNVB, de Raad van Commissarissen en de Stichting NOAD. Momenteel staat NAC in de Keuken Kampioen Divisie op een teleurstellende negende plaats met 28 punten uit 21 duels. Vrijdagavond wacht de ploeg van trainer Edwin de Graaf om 20.00 uur een thuiswedstrijd tegen FC Volendam.