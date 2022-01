Deal met Bazoer ketst af: nieuwe Feyenoord-aanwinst meldt zich woensdag

Vrijdag, 14 januari 2022 om 12:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:57

Riechedly Bazoer komt deze winter niet naar Feyenoord, verzekert het aan Feyenoord Transfermarkt gelieerde 1908. De Rotterdammers schakelen om die reden door en gaan zich versterken met Cole Bassett, meldt Voetbal International. De twintigjarige middenvelder, die zich woensdag al bij Feyenoord meldt, wordt voor anderhalf jaar gehuurd van Colorado Rapids. Bovendien heeft Feyenoord een optie tot koop bedongen. Bassett wordt de eerste winterse versterking van Feyenoord.

Feyenoord is al langer op zoek naar versterking voor de middenlinie. De Rotterdammers leken lange tijd dichtbij het aantrekken van Joey Veerman, maar die koos op het laatste moment voor een overstap naar PSV. Ook de naam van Bazoer is al veelvuldig gevallen in Rotterdam-Zuid. De middenvelder annex verdediger van Vitesse zou al persoonlijk akkoord zijn met Feyenoord, maar ook door die transfer gaat nu een streep, meldt 1908. Vitesse vroeg drie miljoen euro voor Bazoer. Een bedrag waar Feyenoord niet aan wilde voldoen.

"Feyenoord en Vitesse gaan er niet uitkomen: Riechedly Bazoer komt deze winter niet naar De Kuip, ondanks het vermeende persoonlijk akkoord", schrijft het doorgaans goed ingelichte Twitteraccount. "Zoals het nu staat wordt deze optie pas weer interessant vanaf de zomer, wanneer de speler transfervrij is." Bazoer had zelf wel oren naar een transfer naar Feyenoord, maar weet ook dat de sportieve belangen van Vitesse zwaar wegen. De Arnhemmers strijden dit seizoen nog op drie fronten mee.

Volgens Voetbal International zet Feyenoord nu volledig in op de komst van Bassett. De twintigjarige middenvelder komt uit voor het Amerikaanse Colorado Rapids en wordt voor anderhalf jaar gehuurd van de club uit de MLS. Feyenoord heeft tevens een optie tot koop opgenomen. Bassett heeft één interland achter zijn naam staan voor Amerika. Hij maakte op 18 december vorig jaar zijn debuut in de oefeninterland tegen Bosnië, waarin hij meteen wist te scoren. De middenvelder staat op 70 wedstrijden in de MLS, waarin hij 13 keer wist te scoren en 8 assists gaf.