BILD: Barça hoopt te profiteren van moeizame onderhandelingen bij Bayern

Vrijdag, 14 januari 2022 om 10:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:36

Barcelona lijkt nog niet klaar op de transfermarkt deze winter. De Catalanen verzekerden zich al van de komst van Ferran Torres en Dani Alves, maar lijken nu ook een poging te gaan wagen om Niklas Süle los te weken bij Bayern München, meldt BILD. De 26-jarige centrale verdediger beschikt bij de Duitse recordkampioen over een aflopend contract en zou om die reden komende zomer gratis de overstap naar het Camp Nou kunnen maken.

Het contract van Süle loopt aan het einde van het seizoen af bij Bayern en gesprekken over een nieuw contract liepen tot op heden op niets uit. Alhoewel de Duitse verdediger in onderhandeling is over een verlenging van zijn contract, valt ook niet uit te sluiten dat hij in de zomer transfervrij vertrekt. In dat geval zit Barcelona op het vinkentouw. De Catalanen hebben weinig financiële stootkracht en moeten het hebben van buitenkansjes. Süle valt ook in die categorie. Het management van Süle wil graag snel duidelijkheid. BILD weet dat dat een contract van tien miljoen euro per seizoen tot de mogelijkheden behoort bij Bayern.

Süle wordt door zijn aflopende contract al langere tijd in verband gebracht met Europese topclubs. Florian Plettenberg, journalist van Sport, meldde in november dat er gesprekken gaande waren met Newcastle United, maar dat alle opties op tafel liggen. Hoofdtrainer Julian Nagelsmann wil de 37-voudig international graag voor Bayern behouden. Zaakwaarnemer Volker Struth ontkende de geruchten over Newcastle. “Een investeerder heeft die club overgenomen, waardoor ze schijnbaar de rijkste club ter wereld zijn. Dan krijg je iedere week nieuwe geruchten. Nu gaat het om Süle, straks Over Coman en dan weer Haaland", zei hij in de Duitse media.

Süle is niet de enige verdediger die in verband wordt gebracht met een transfer naar Barcelona. Eerder vielen al de namen van Andreas Christensen en César Azpilicueta. Ook Matthias Ginter heeft laten weten zijn contract bij Borussia Mönchengladbach niet te verlengen. De centrumverdediger kondigde een paar weken geleden aan de Bundesliga na dit seizoen achter zich te laten. Ginter wordt sindsdien veelvuldig gelinkt aan Internazionale, maar ook Barcelona zou de verrichtingen van de 46-voudig Duits international nauwlettend in de gaten houden.