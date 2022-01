Ajax dreigt talent zonder contract kwijt te raken aan Borussia Dortmund

Vrijdag, 14 januari 2022 om 08:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:22

Prince Aning staat voor een overgang van Ajax naar Borussia Dortmund, zo verzekeren Duitse media en Ajax Showtime. De zeventienjarige linkerverdediger beschikt nog niet over een profcontract, al heeft de Amsterdamse club wel de intentie om ‘binnenkort’ met een contractvoorstel te komen. Jeugdvoetballers mogen in Nederland vanaf hun zestiende verjaardag een profcontract ondertekenen. Bij Anin, die in april zijn achttiende verjaardag viert, heeft dat om nog onduidelijke redenen niet plaatsgevonden.

Aning speelt dit seizoen in Ajax Onder 18 en heeft met name in de UEFA Youth League-wedstrijden van het team tegen Borussia Dortmund indruk gemaakt in Duitsland. Ondanks de 1-5 nederlaag op De Toekomst was Aning aan Ajax-zijde een positieve meevaller en hij blonk ook uit in het met 0-1 gewonnen uitduel met de leeftijdsgenoten van die Borussen.

Aning, die al sinds zijn achtste voor Ajax speelt, en zijn management hebben inmiddels al enkele gesprekken met Borussia Dortmund gevoerd. Volgens Ajax Showtime staat het kamp-Aning welwillend tegenover een dergelijke transfer, al valt niet uit te sluiten dat Ajax alsnog op zeer korte termijn met een serieus voorstel komt. Volgens de berichten is het de bedoeling dat Aning, als hij de overstap naar Duitsland maakt, in de Onder 23 van Borussia Dortmund komt te spelen.

Mocht Aning daadwerkelijk naar Borussia Dortmund vertrekken, dan wordt hij herenigd met Julian Rijkhoff. De spits, die later deze maand zijn zeventiende verjaardag viert, maakte ongeveer een jaar geleden dezelfde stap en speelt in de Onder 19 van Borussia Dortmund.