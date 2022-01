Driessen hekelt Raiola en KNVB: ‘Laat Nederland dit gebeuren?’

Vrijdag, 14 januari 2022 om 06:58 • Laatste update: 07:17

Valentijn Driessen zet vraagtekens bij ‘de bedenkelijke rol’ van de KNVB en zaakwaarnemer Mino Raiola omtrent Mohamed Ihattaren. De middenvelder liet donderdag voor het eerst uitgebreid van zich horen sinds hij van de radar verdween bij Sampdoria. Het gevallen toptalent van PSV was in De Telegraaf openhartig over de laatste maanden en wil een donkere periode graag afsluiten met een rentree op de Nederlandse velden.

Bij zijn terugkeer in Nederland wisselde Ihattaren van zaakwaarnemer - hij ruilde Raiola in voor Ali Dursun - en inmiddels werkt hij met onder anderen oud-international Gerald Vanenburg aan zijn fitheid. “De huidige entourage van Ihattaren heeft het beste met hem voor”, vertelt Driessen vrijdag in zijn column in De Telegraaf. “Ze willen hem als mens en voetballer redden. Vanenburg is bereid zich opofferingen te getroosten, zolang Ihattaren het iedere dag opbrengt met dezelfde arbeidsethos aan de slag te gaan."

“Al met al is de situatie treurig. Evenzo treurig is het gesteld met de Nederlandse voetbalsamenleving als het niet lukt om het grootste talent van de afgelopen tien jaar te redden van de ondergang door hem aan zijn lot over te laten. Laat Nederland dit gebeuren?”, vraagt de chef voetbal van het dagblad zich openlijk af. Driessen wijst erop dat ‘een droomtransfer een nachtmerrie is geworden’. “De laatste zes maanden is hij als kind verdwaald in de grote mensenwereld, met het grote geld, met grote clubs als PSV, Juventus en Sampdoria en speelbal geworden van de mensen om hem heen.”

“Ihattaren is verantwoordelijk voor z’n eigen leven, maar z’n omgeving met z’n familie en zaakwaarnemer Mino Raiola zijn net zo goed medeverantwoordelijk voor de huidige destructie van zijn voetbalcarrière.” Driessen vraagt zich af waar de mensen zijn die toen blij waren toen Ihattaren niet voor Marokko maar Nederland koos, of jaren eerder toen hij het EK met Nederland Onder 17 won. “Laat de KNVB dit toptalent verzuipen? Zoals voormalig bondscoach Frank de Boer deed. Of zijn evenknie bij Jong Oranje, Erwin van de Looi, die hem volledig links liet liggen. Of directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma.”

Driessen vindt het betreurenswaardig dat Hoogma, ‘de hoeder van het Nederlandse voetbal’ , naar verluidt nooit de moeite nam om eens met ‘het grootste talent’ te praten toen diens loopbaan in een negatieve spiraal terecht kwam. “Hij liet zijn bondscoaches met slappe excuses wegkomen toen ze hem passeerden voor de nationale elftallen. Of neemt iemand als bondscoach Louis van Gaal het initiatief en neemt contact op. Om hem eens bij z’n kladden te grijpen. Of om hem de campus in Zeist en de expertise aldaar aan te bieden en hem zo te ondersteunen bij het terugknokken naar de top.”

Het interview van Ihattaren in De Telegraaf is in de optiek van Driessen ‘een uitnodiging van een negentienjarige die het niet meer weet, hulp vraagt en die hard nodig heeft voor zijn laatste kans’. “Benieuwd of Nederlandse topclubs of de KNVB op hun handen blijven zitten of trachten de teloorgang van dit kind en toptalent te verhoeden.” Ihattaren moest afgelopen zomer na een reeks incidenten weg bij PSV en werd voor 1,9 miljoen euro overgenomen door Juventus, dat hem direct aan Sampdoria verhuurde. Bij de club uit Genua ging het mis. De spelmaker stond er naar eigen zeggen helemaal alleen voor en besloot in oktober zonder overleg terug naar Nederland te gaan.

“Ik ben weggegaan vanwege de omstandigheden bij Sampdoria. Als negentienjarige zat ik daar in een hotelkamer. Alleen, volledig aan mijn lot overgelaten. Ik kon het niet meer opbrengen”, verzekerde Ihattaren aan De Telegraaf. “Allerlei afspraken werden niet nagekomen. Alsof ik niet bestond. Ik kreeg geen salaris, niets werd geregeld, geen bankrekening of verzekering. Toen heb ik voor mezelf gekozen, mezelf in bescherming genomen en ben vertrokken. Het vertrouwen was weg.”

Volgens diverse media gaat Ihattaren, geboren Utrechter, anderhalf jaar op huurbasis voor FC Utrecht spelen. De tiener wil dat niet bevestigen. “Ik weet dat ik een half jaar niet heb gevoetbald en een wedstrijd of vier nodig zal hebben om in mijn ritme te komen. Ik moet nu écht fit worden”, zegt hij. “Ik weet dat ik dat snel voor elkaar kan krijgen. Dat bleek ook afgelopen zomer. Ik wil zweten, kramp krijgen. Ik wil het vóélen dat ik weer voetbal. Heerlijk.”