AC Milan komt onnodig in de problemen en heeft verlenging nodig

AC Milan heeft zich donderdagavond met veel moeite geplaatst voor de kwartfinale van de Coppa Italia. In de achtste finale van de Italiaanse beker kreeg de ploeg van trainer Stefano Pioli bezoek van Genoa, dat pas na verlenging verslagen werd: 3-1. De uitploeg genoot zeker een uur lang een 0-1 voorsprong, maar uiteindelijk bleek men niet meer opgewassen tegen de Milanese aanvalslust.

Het was een speciaal duel voor trainer Andriy Shevchenko, die voorafgaand aan de wedstrijd een eerbetoon kreeg van de harde kern van Milan. “Een lange love story met de blik van Manchester gegraveerd in onze harten. Sheva legend forever”, zo viel er te lezen op het spandoek. Met ‘de blik’ refereert men aan de wijze waarop Shevchenko als speler van AC Milan de dienstdoende arbiter in de ogen keek voorafgaand aan de beslissende strafschop in de gewonnen Champions League-finale in Manchester tegen Juventus in 2003. De coach zou op de schopstoel zitten bij Genoa, ongeacht het resultaat tegen de Milanezen.

Als een duveltje uit een doosje.. ?? Oliver Giroud laat zich voor de eerste keer zien en zet meteen de 1-1 op het scorebord ??#ZiggoSport #CoppaItalia #MilanGenoa pic.twitter.com/Wh48BikGS4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 13, 2022

Het leek al snel mis te gaan voor Genoa, dat in de vierde speelminuut al door het oog van de naald kroop. In de doelmond stond Rade Krunic klaar om Milan uit een corner op een 1-0 voorsprong te koppen, maar zijn inzet belandde op de lat. Na een kwartier spelen werd Genoa plotseling gevaarlijk. Zinho Vanheusden had een hard schot in huis en zag hoe doelman Mike Maignan de uithaal ternauwernood tot corner kon verwerken. Uit hoekschop scoorden de bezoekers vervolgens alsnog. Manolo Portanova stuurde de bal na een perfecte trap richting Leo Ostigard, die via de binnenkant van de paal binnenknikte: 0-1.

Fraai, fraai, fraai! ? Bedoeld of niet.. Rafael Leao zet Milan toch wel heerlijk op voorsprong ??#ZiggoSport #CoppaItalia #MilanGenoa pic.twitter.com/hMEkNwNdBy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 13, 2022

De tussenstand bleef lang op het scorebord staan en onder meer Caleb Ekuban (schot naast) slaagde er niet in de score te verdubbelen. Aan de overzijde was Olivier Giroud onfortuinlijk in de afronding. In het verloop van de tweede helft verzwakte de weerstand van het team van trainer Shevchenko, waardoor Giroud alsnog kon profiteren. Vanaf de linkerkant produceerde Theo Hernández een voorzet op maat voor de spits, die met een ferme kopbal de linkerkruising vond: 1-1. De treffer volstond om een verlenging uit het vuur te slepen, en in de extra tijd zette men het veldoverwicht om in een voordelige stand op het scorebord.

Na een fraaie dribbel aan de linkerkant liep Rafael Leão richting de achterlijn, toen hij de bal plotseling over doelman Adrian Semper wipte. Al dan niet bewust zette hij zijn ploeg op voorsprong: 2-1. Uiteindelijk viel de beslissing in de 112de minuut, toen Alexis Saelemaekers op aangeven van Hernández voor de 3-1 zorgde. In de kwartfinale wacht Milan een ontmoeting met de winnaar van het duel tussen Lazio en Udinese.