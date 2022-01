Helmond Sport weigert KKD-wedstrijd te spelen; straf van tuchtcommissie dreigt

Donderdag, 13 januari 2022 om 23:00

Helmond Sport weigert de uitwedstrijd tegen FC Emmen van vrijdagavond te spelen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Noord-Brabantse club verzocht de KNVB om vanwege de vele coronagevallen het Keuken Kampioen Divisie-duel uit te stellen, maar de voetbalbond ging daar niet mee akkoord. Helmond hangt daardoor een reglementaire nederlaag en puntenaftrek boven het hoofd.

De KNVB ontving maandagmiddag een verzoek van Helmond Sport om het duel in Emmen uit te stellen: door blessures en coronagevallen kon de ploeg amper een elftal op de been brengen. Letterlijk: in eerste instantie werd nog uitgegaan van tien fitte veldspelers plus twee keepers, later werd dat bijgesteld naar tien spelers, inclusief doelmannen. Dat is reden genoeg voor uitstel, zo was de gedachte.

De reglementen van de voetbalbond schrijven weliswaar voor dat een club minimaal twaalf veldspelers plus één doelman moet hebben, maar dan moet corona wel dé oorzaak zijn van de vele afwezigen. Bij Helmond blijkt dat niet het geval: van de dertien spelers die de club moet missen, is ongeveer de helft geblesseerd en slechts een deel besmet met corona.

Philippe van Esch, algemeen directeur van Helmond, weet nog niet wat de gevolgen zullen zijn van de weigering. Van Esch is echter niet van plan om met slechts tien spelers, inclusief keepers, te spelen in Emmen. "Dat is onmogelijk", aldus de directeur, die verder niet op de kwestie in wil gaan. De KNVB laat in een reactie weten: "Als Helmond Sport niet op komt dagen, kijkt de aanklager betaald voetbal naar wat er moet gebeuren met deze wedstrijd."