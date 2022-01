Doelman Maarten Paes staat plotseling voor droomtransfer

Donderdag, 13 januari 2022 om 22:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:52

Doelman Maarten Paes gaat zijn carrière hoogstwaarschijnlijk vervolgen in de Major League Soccer, weet onder meer het Algemeen Dagblad. De sluitpost is bij FC Utrecht op een zijspoor beland en vertrekt mogelijk naar FC Dallas uit Texas, in de Verenigde Staten. Het zou gaan om een huurovereenkomst, al lijken de clubs ook over een koopoptie te spreken.

Na afloop van de eerste seizoenshelft heeft Paes van trainer René Hake te horen gekregen dat hij na de winterstop niet meer de eerste doelman bij Utrecht is. De oefenmeester heeft kenbaar gemaakt voorlopig voor de 21-jarige Fabian de Keijzer te kiezen onder de lat. Paes lijkt niets te zien in een rol als tweede keeper bij de Domstedelingen en zou hebben aangestuurd op een vertrek. Bij FC Dallas krijgt de sluitpost de kans zijn carrière een nieuw leven in te blazen.

Eerder deze transferperiode verkocht Utrecht al Adrián Dalmau aan Sparta Rotterdam en werd Nick Venema aan VVV-Venlo verhuurd. Daarnaast werd Benaissa Benamar gestald bij FC Volendam, dat de verdediger huurt. Mochten de Volendammer promotie afdwingen, dan wordt verhuurperiode automatisch omgezet in een definitieve transfer. Mogelijk wordt Paes dus spoedig aan die lijst toegevoegd, terwijl Utrecht van plan is om de aan MVV Maastricht verhuurde doelman Thijmen Nijhuis terug te halen.

In de zomer van 2018 maakte Paes de overstap van NEC Nijmegen naar Utrecht. In de Domstad begon hij bij Jong FC Utrecht, waarna hij vanaf het seizoen 2019/20 bij de eerste elftal werd gevoegd. Onder meer vanwege een hersenschudding kwam hij in het seizoen erna tot slechts acht officiële wedstrijden in de Eredivisie. In de huidige voetbaljaargang speelde Paes 17 Eredivisie-duels, waarin hij 5 keer de nul hield en 23 tegentreffers incasseerde.