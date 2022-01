Arsenal wint moreel van vleugellam Liverpool na nieuwe black-out Xhaka

Donderdag, 13 januari 2022 om 22:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:50

De eerste halve finale van de EFL Cup tussen Liverpool en Arsenal is donderdag doelpuntloos geëindigd: 0-0. De bezoekers uit Londen moesten door een lompe rode kaart van Granit Xhaka bijna de volledige wedstrijd met tien man spelen en hielden opvallend eenvoudig stand. Liverpool bleek opmerkelijk genoeg de complete wedstrijd niet in staat om één schot (!) op doel te lossen. Op 20 januari volgt de return in het Emirates Stadium.

Beide ploegen hebben deze maand zoals bekend te maken met Afrika Cup-gangers, waarvan vooral Liverpool met zijn sterspelers Sadio Mané en Mohamed Salah slachtoffer is. Het gemis van beide vleugelspitsen liet zich duidelijk voelen bij the Reds. Arsenal mist door Afrika Cup-verplichtingen overigens Thomas Partey en Mohamed Elneny. Ook Martin Ödegaard, die in quarantaine zit vanwege coronaperikelen, was afwezig, waardoor Alexandre Lacazette op nummer tien achter centrumspits Eddie Nketiah begon.

Arsenal begon de wedstrijd met twee hachelijke momenten. Gabriel schoot de bal eerst veel te hard terug naar zijn doelman Aaron Ramsdale en had geluk dat de bal net naast zijn eigen doel ging. Vlak daarna schoot Ramsdale de bal op tegen de jagende Jordan Henderson, maar de middenvelder van Liverpool kon uiteindelijk niet profiteren.

Beide ploegen bleken aan elkaar gewaagd en gaven nauwelijks een kans weg. In de 24ste minuut dreigde Diogo Jota met een goede loopactie wél te onstnappen aan de Arsenal-defensie, waarna Xhaka zijn schoen onbehouwen in de middel van de Portugees plantte. Zijn nieuwe black-out leverde de middenvelder van Arsenal terecht rood op. Xhaka heeft een reputatie op het gebied van rode prenten: zo werd de Zwitser in het begin van het seizoen ook van het veld gestuurd tegen Manchester City, waarna Arsenal kansloos met 5-0 verloor.

Mikel Arteta bracht daarop met Rob Holding een vijfde verdediger in, waarmee het plan voor the Gunners duidelijk werd om op 0-0 te spelen. Vanaf dat moment, het was pas de 24ste minuut, verloor de wedstrijd voor de neutrale kijker veel aantrekkelijkheid. Liverpool bleek zonder zijn blikvangers tot aan minuut negentig niet in staat door de stugge Arsenal-defensie te komen en creëerde letterlijk geen enkele kans. Arsenal kwam op de counter nog het dichtst bij, maar Bukayo Saka nam een goede pass van Kieran Tierney dramatisch aan. In minuut negentig kreeg Liverpool plots alsnog dé mogelijkheid, maar Takumi Minamino kreeg de bal uit de stuit vanbinnen het strafschopgebied opmerkelijk genoeg niet in het lege doel.