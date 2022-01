Dusan Vlahovic toont andermaal waarom half Europa achter hem aanzit

Napoli is donderdagavond verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van de Coppa Italia. In een knotsgekke wedstrijd tegen Fiorentina trokken de negen overgebleven spelers in verlenging aan het korte eind tegen tien man van la Viola: 2-5. Dat die verlenging er überhaupt kwam had Napoli te danken aan een onbegrijpelijke dwaling van arbiter Giovanni Ayroldi, die weigerde voorrang te geven aan het doorgebroken Fiorentina. Dusan Vlahovic maakte overigens een van de Fiorentina-goals.

Al weken is veel te doen om Vlahovic, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Arsenal. De goalgetter liet zien zich niet te laten afleiden door alle transferperikelen en maakte kort voor rust de openingstreffer. Vlahovic dook alert voor zijn tegenstander Axel Tuanzebe om een lage pass in het strafschopgebied aan te nemen en beheerst af te ronden: 0-1. Er gebeurde een hoop in de slotfase van de eerste helft, want een minuut later maakte Napoli alweer gelijk.

Het was Mertens die in het strafschopgebied klaar stond om met een heerlijk boogballetje richting verre hoek Fiorentina-doelman Bartlomiej Dragowski te verrassen. Diezelfde keeper pakte weer enkele minuten later - in blessuretijd van de eerste helft - rood, toen hij de doorgebroken Elif Elmas neerhaalde.

Dertien minuten na rust nam Fiorentina in ondertal verrassend de leiding. Biraghi schoot zijn vrije trap in de muur en wist de rebound via de binnenkant van de paal af te ronden: 1-2. Napoli zocht naar de gelijkmaker en zag invaller Hirving Lozano op de paal schieten. Lozano werd enkele minuten later met rood van het veld gestuurd, nadat de ex-PSV'er hard op de enkel ging staan bij Nicolás González.

Fiorentina was in de absolute slotfase op weg naar de beslissende 1-3, maar vlak voordat Jonathan Ikoné vrij door kon naar het doel, vergat scheidsrechter Giovanni Ayroldi voordeel te geven. De arbiter floot om Napoli-middenvelder Fabián Ruiz met zijn tweede gele kaart van het veld te sturen, maar onthield Fiorentina dus van een mogelijk doelpunt. Dat kwam la Viola duur te staan, want de negen overgebleven Napoli-spelers wisten via een intikker van Andrea Petagna 2-2 te maken en verlenging af te dwingen.

De tien man van Fiorentina wisten de negen Napolitanen in die dertig extra minuten te overklassen. Na gigantische druk viel uiteindelijk in de 106de minuut de voor la Viola bevrijdende 2-3. Het was Lorenzo Venuti die bij de tweede paal een voorzet binnen volleerde. Krzysztof Piatek, die als invaller debuteerde voor Fiorentina, mocht niet veel later simpel de 2-4 binnenlopen en dus meteen ook zijn eerste voor zijn nieuwe club maken. Het werd zelfs nog 2-5 via Youssef Maleh, die door de defensie brak en in het strafschopgebied ijzig kalm bleef.