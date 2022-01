Willem II doet zaken met RB Salzburg en strikt Duits jeugdinternational

Donderdag, 13 januari 2022 om 20:39 • Mart van Mourik

Willem II huurt Kilian Ludewig tot het einde van het seizoen van Red Bull Salzburg, zo maken de Tilburgers bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige rechtsback is voor de huidige nummer veertien van de Eredivisie de eerste aanwinst in de winterse transferperiode. Ludewig zal bij Willem II het shirt met rugnummer 2 gaan dragen.

De Oostenrijkers verhuren Ludewig zeker tot aan het einde van huidig seizoen aan Willem II. De club maakt overigens niet bekend of men ook een koopoptie heeft weten te bedingen. In Tilburg zal Ludewig de concurrentiestrijd aangaan met onder meer Leeroy Owusu, die in de eerste seizoenshelft zeker was van een basisplek op de rechtsbackpositie. Ludewig wordt direct aan de selectie toegevoegd en is vrijdag al inzetbaar voor het Eredivisie-duel met PEC Zwolle.

New logo ??

New player ??#LUD2WIG — Willem II (@WillemII) January 13, 2022

Voor zijn overstap van RB Salzburg nam Ludewig contact op met Mats Köhlert en Derrick Köhn, zo laat hij weten op de website van de Tilburgers. “Ik ken Mats en Derrick, die evenals ik uit Hamburg komen. Mats vertelde dat Willem II een familiaire club is waar ik me snel op mijn gemak zal voelen”, aldus Ludewig, die zichzelf omschrijft als ‘een hongerige speler met veel loopvermogen en inzet’.

De Duitse rechtsback staats sinds de zomer van 2018 onder contract bij Salzburg. De Oostenrijkse topclub verhuurde Ludewig nadien aan FC Liefering, Barnsley en Schalke 04, alvorens hij afgelopen zomer weer terugkeerde bij Salzburg. Namens de club kwam hij in de eerste seizoenshelft slechts eenmaal in actie, waardoor een nieuwe verhuurperiode de beste optie lijkt. Ludewig speelde voor diverse jeugdelftallen van de de Duitse nationale ploeg en kwam tot een interland namens Duitsland Onder 21.