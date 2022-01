Melayro Bogarde verlaat Hoffenheim tijdelijk voor Eredivisie-avontuur

Donderdag, 13 januari 2022 om 20:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:33

Melayro Bogarde wordt op korte termijn gepresenteerd bij FC Groningen, zo melden Voetbal International en RTV Oost. De negentienjarige verdediger annex middenvelder komt bij TSG Hoffenheim niet aan spelen toe en mag in de Eredivisie speelminuten opdoen. Het gaat om een huurperiode tot het eind van het seizoen.

Bij Groningen wordt Bogarde vooral binnengehaald om het gemis van Azor Matusiwa op te vangen. Laatstgenoemde werd op de slotdag van de zomerse transferperiode voor vier miljoen euro verkocht aan Stade Reims en liet een gat op het middenveld achter. Bogarde, die ook als centrumverdediger uit de voeten kan, zal zich in eerste instantie dus richten op een controlerende rol in de middenlinie.

Bogarde, het neefje van oud-international Winston Bogarde, werd op hele jonge leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Feyenoord. De geboren Rotterdammer wachtte zijn kans in het eerste niet af en vertrok in 2018 op zestienjarige leeftijd naar Hoffenheim. Daar volgde in mei 2020 zijn debuut in de hoofdmacht, maar een echte doorbraak zat er sindsdien niet in. Het afgelopen half jaar mocht Bogarde zelfs niet op de bank zitten bij het eerste en kwam hij slechts één keer in actie tijdens een bekerwedstrijd. In totaal staat hij op zeventien optredens voor de Duitse club.