Mina Bonino gaat uit de kleren na winnende goal Valverde in el Clásico

Donderdag, 13 januari 2022 om 19:36 • Mart van Mourik

Mina Bonino is woensdagavond compleet uit haar dak gegaan toen partner Federico Valverde de winnende treffer maakte in el Clásico. In de halve finale van de Supercopa de España kwam de middenvelder in de 83ste minuut binnen de lijnen, waarna hij namens Real Madrid in de 98ste minuut het doorslaggevende doelpunt maakte tegen Barcelona: 2-3. Op beelden in handen van Marca is te zien hoe Bonino, Argentijns sportjournaliste, thuis haar kleren uittrekt en een gat in de lucht springt.

Een vlijmscherpe counter bracht Real Madrid in de 98ste minuut op voorsprong. Rodrygo bracht de bal van rechts laag voor, Vinícius Júnior stapte heel handig over de bal heen en Valverde maakte het af: 2-3. De treffer leidde tot een vreugde-uitbarsting in huize Valverde, waar Bonino opsprong van de bank, haar trui uittrok en in haar ondergoed bleef springen. Na afloop van de krachtmeting tussen Barcelona en Real Madrid deelde de journaliste bovendien foto’s van het Whatsapp-gesprek met Valverde, die op ludieke wijze gemotiveerd werd door Bonino.

?? #LoMásVisto ¡¡Locura con el gol de @fedeevalverde en su casa!! @Minabonino salta en el sofá, se quita la camiseta como Fede... ???? https://t.co/rucg72nRft — MARCA (@marca) January 13, 2022

“Als je niet op doel schiet wanneer je de zestien betreedt, zal ik Soledad niet aannemen. En dan eten we elke dag voedsel dat door mij is bereid. Denk er dus over na”, appte Bonino voorafgaand aan de wedstrijd naar haar partner, die in haar telefoon staat als Fefi. Soledad is een Argentijnse vrouwennaam en aangenomen wordt dat zij de beoogde privékok van het gezin is. “Degene die hem motiveert ben ik, dus jullie moeten me dankbaar zijn”, voegde ze toe aan haar bericht op Twitter, knipogend naar de fans van Real Madrid.

Ook deelde Bonino een tweet van de Koninklijke met een juichende Valverde op de foto. Haar vreugde stak ze absoluut niet onder stoelen of banken. Vrij vertaald: “Lekker dan! God weet hoe hard je werkt om de dingen te laten gebeuren. Geduld, hard werk en bovenal clubliefde. Ballen heb je altijd gehad. We houden van je en jij bent onze trots”, aldus Bonino.