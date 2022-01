Kameroen kan wél scoren en wint ruim; twee merkwaardige momenten Onana

Donderdag, 13 januari 2022 om 18:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:56

Kameroen heeft donderdag een gigantische stap gezet naar de volgende ronde van de Afrika Cup. Het gastland liet zien meer dan één doelpunt in een wedstrijd te kunnen maken, en is opvallend genoeg nog het enige land dat daarin slaagde. De Ontembare Leeuwen zetten Ethiopië met 4-1 eenvoudig aan de kant. André Onana kon aan de tegentreffer van Kameroen niet veel doen, maar viel in de slotfase op door twee merkwaardige momenten: de doelman van Ajax pakte bij een 4-1 stand dom geel voor tijdrekken en schoof in de laatste minuut zomaar een bal in de voeten bij een Ethiopische aanvaller, die dat niet afmaakte.

In de spectaculaire openingsfase kwam Kameroen dus verrassend al snel op achterstand. In de vierde minuut werd Hutessa Dawa slecht gedekt, waardoor de linksbuiten een lage voorzet vlak langs Onana kon tikken: 0-1. Kameroen stelde vijf minuten later orde op zaken via Karl Toko Ekambi, die bij de tweede paal in alle vrijheid een voorzet van Collins Fai binnen knikte: 1-1.

André Onana is binnen de kortste keren gepasseerd ? ???? ?????????????????? ?????????????? doen wel meteen wat terug via Karl Toko Ekambi: 1-1 na slechts acht minuten ? ?? ESPN#AFCON2021 pic.twitter.com/j7bX9aD3qv — ESPN NL (@ESPNnl) January 13, 2022

In de open wedstrijd had Ethiopië in de 25ste minuut verrassend opnieuw de leiding moeten nemen, maar Amanuel Gebremichael zag Onana met de voet redden. Ethiopië bleef in defensief opzicht opvallend goed op de been, maar na rust veranderde dat snel. Het was in de 53ste minuut opnieuw een vrije kopbal, ditmaal van Vincent Aboubakar, die Kameroen aan een doelpunt hielp: 2-1.

Vincent Aboubakar! ?? De spits van Kameroen scoort binnen twee minuten de 2-1 én de 3-1 tegen Ethiopië ??#AFCON2021 pic.twitter.com/9tDI996143 — ESPN NL (@ESPNnl) January 13, 2022

Twee minuten later scoorde diezelfde Aboubakar opnieuw. Nicolas Moumi Ngamaleu brak in een snelle counter door aan de rechterzijde van het strafschopgebied en bood zijn spits met een lage pass een simpele intikker: 3-1. De definitieve beslissing viel in de 68ste minuut via Toko Ekambi, die op de linkerflank gelanceerd werd, handig terug kapte naar zijn rechterbeen en de korte hoek vond: 4-1. Onana pakte in de slotfase nog een domme gele kaart vanwege tijdrekken en Fai raakte namens Kameroen van afstand de paal.