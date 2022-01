Leonardo Bonucci weet straf na aanvaring met Inter-official

Leonardo Bonucci was woensdag tijdens de Supercoppa tegen Internazionale (2-1 verlies) verwikkeld in een verhitte woordenwisseling met een official van i Nerazzurri. Ti ammazzo, ik vermoord je, heeft de woedende verdediger van Juventus volgens il Tempo geroepen. Voor het handgemeen heeft hij nu een boete van tienduizend euro gekregen.

De Supercoppa leek woensdagavond uit te draaien op een strafschoppenserie, tot Alexis Sánchez de ploeg van trainer Simone Inzaghi in de blessuretijd van de verlenging alsnog de beker bezorgde. Met het oog op die strafschoppenreeks besloot Juventus-trainer Massimiliano Allegri Bonucci één minuut voor tijd in te brengen. Op het moment dat de verdediger zich echter klaarmaakte voor een invalbeurt scoorde Sánchez de winnende treffer.

Om onbegrijpelijke redenen raakt Leonardo Bonucci - die alleen binnen de lijnen zou komen om een penalty te trappen - vervolgens slaags met iemands langs de zijlijn. Wat een avond. #InterJuve pic.twitter.com/dl2Lqxs8hy — Wesley Victor Mak ???? (@WesleyVictorMak) January 12, 2022

De bank van Inter veerde op van blijdschap, maar hier was Bonucci duidelijk niet van gediend. Er ontstond een aanvaring tussen de verdediger en Inter-official Cristiano Mozzillo, waarbij Bonucci volgens il Tiempo zou hebben gezegd: "Je viert geen feest in mijn gezicht, wat de fuck ben je aan het doen? Ik ga je vermoorden!” Mozzillo antwoordde: “Wat ben je aan het doen?”, voordat het leek alsof hij Bonucci probeerde weg te duwen.

Op de videobeelden is te zien hoe Bonucci zijn handen opheft naar Mozzillo, terwijl het het Italiaanse medium beweert dat verschillende ooggetuigen zeggen dat de verdediger de Inter-official daadwerkelijk met zijn vuist sloeg. Er werd door de Italiaanse bond een officieel onderzoek ingesteld, waardoor Bonucci moest vrezen voor een langdurige schorsching. Hij komt er nu echter vanaf met een boete van tienduizend euro.