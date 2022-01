‘Haaland geeft Raiola opdracht om toptransfer in orde te maken’

Donderdag, 13 januari 2022 om 15:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:52

Erling Braut Haaland heeft zaakwaarnemer Mino Raiola geïnstrueerd om zo snel mogelijk een akkoord met Real Madrid te bereiken. De 21-jarige spits van Borussia Dortmund geeft volgens AS de voorkeur aan een overstap naar de Koninklijke boven een transfer naar Manchester City dat eveneens hengelt naar zijn diensten. City-manager Josep Guardiola zou zelfs persoonlijk de opdracht gegeven hebben om Haaland topprioriteit te maken als aanvallende versterking.

De naam van Haaland wordt de laatste tijd meer dan geregeld in verband gebracht met Real Madrid. Volgens AS verzekerde de Noor een aantal fans onlangs 'dat hij in Spanje zou spelen' tijdens zijn vakantie in Marbella; Dortmund-directeur Hans-Joachim Watzke bevestigde de concrete interesse van Real. Nu lijkt Haaland dus ook Raiola aan het werk te hebben gezet. Haaland zou vooral uitkijken naar de samenwerking met Kylian Mbappé, die ook hard op weg lijkt naar Madrid. De Fransman is bij Paris Saint-Germain in het bezit van een aflopend contract en kan derhalve transfervrij binnengehaald worden.

Manchester City probeert nu met de kapitaalkracht van de club tussenkomst te bieden. Real Madrid is gebonden van de Financial Fair Play-regels van LaLiga, waar de Engelsen geen hinder van ondervinden. De Madrilenen moeten daarentegen eerst grootverdieners zien te sluiten, voordat er nieuwe topaankopen kunnen worden gedaan. Onder meer Gareth Bale, Marcelo en Isco beschikken over aflopende contracten, terwijl ook Eden Hazard in verband wordt gebracht met een vroegtijdige exit uit Madrid. De Belg kwam in de zomer van 2019 voor 115 miljoen euro van Chelsea, maar heeft nog geen moment kunnen bekoren in de Spaanse hoofdstad.

Haaland zal niet voor een appel en een ei verkassen uit Duitsland. Volgens L'Équipe moet zijn komst een club in totaal 300 miljoen euro kosten. Zijn tot medio 2024 lopende contract bij Borussia Dortmund bevat komende zomer een afkoopclausule van 75 miljoen. Daar bovenop moet er bij een transfer van Haaland een commissie van 20 miljoen euro aan zowel zaakwaarnemer Mino Raiola als vader Alf-Inge betaald worden. Haaland verlangt bij zijn nieuwe club een zesjarig contract, met een jaarsalaris van 30 tot 35 miljoen euro. Dortmund heeft de hoop op het aanblijven van de spits echter nog niet opgegeven. BILD meldde deze week dat die Borussen Haaland een jaarsalaris van twintig miljoen euro hebben aangeboden, wat een vergeefs aanbod lijkt te worden.