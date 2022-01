Donderdag, 13 Januari 2022

Arsenal wil Belgisch international inlijven

Gesprekken tussen Arsenal met Juventus over een mogelijke huurdeal van Arthur bevinden zich nog niet in een vergevorderd stadium. Bovendien wordt de komst van Bruno Guimarães van Olympique Lyon, die 45 miljoen euro moet kosten, als lastig beschouwd. (Fabrizio Romano)

Bayern München is afgehaakt in de strijd om de handtekening van Anthony. Der Rekordmeister was lang geinteresseerd in de aanvaller van Ajax, maar de contractverlenging van Kingsley Coman heeft hier verandering in gebracht. (Sport1)

Arsenal wil Youri Tielemans tijdens de zomerse transferwindow inlijven. Vertegenwoordigers van de middenvelder van Leicester City, die dit seizoen in 21 wedstrijden tot 6 goals kwam, zijn onlangs met the Gunners in gesprek gegaan. (Goal)

Borussia Dortmund is geinteresseerd in de diensten van Andreas Christensen. De verdediger van Chelsea, die over een aflopend contract beschikt, speelde eerder tussen 2015 en 2017 in de Bundesliga voor Borussia Mönchengladbach. (BILD)

Tottenham Hotspur is voorlopig niet van plan om zich te mengen in de strijd om de diensten van Tariq Lamptey. Manchester United is is de laatste club die in verband wordt gebracht met de verdediger van Brighton & Hove Albion (Sky Sports)