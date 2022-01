‘Radeloze Donny van de Beek wordt aangeboden bij twee clubs’

Donderdag, 13 januari 2022 om 14:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:47

Manchester United heeft Donny van de Beek aangeboden bij zowel Borussia Dortmund als Newcastle United, zo weet de Manchester Evening News. De middenvelder van de Red Devils krijgt ook onder Ralf Rangnick nauwelijks speelminuten, waardoor de kans steeds aannemelijker wordt dat hij in januari al dan niet tijdelijk zal vertrekken.

Omdat zijn perspectief op speeltijd sinds de zomer niet is verbeterd, staat Van de Beek open voor een vertrek bij United tijdens de winterse transferperiode. Er is volgens het Engelse medium door zijn kamp met zowel Dortmund als Newcastle gesproken over een mogelijke overstap op de korte termijn. Van de Beek speelde de laatste twintig minuten van het gewonnen FA Cup-duel met Aston Villa (1-0 winst) op maandag en werd na de wedstrijd door Rangnick geprezen.

De Duitse oefenmeester liet vorige week ook weten Van de Beek te waarderen en hem als onderdeel van zijn plannen te beschouwen. Dat blijkt vooralsnog totaal niet uit de daden van de coach, omdat de rol van de middenvelder sinds het aantreden van Rangnick nauwelijks is veranderd. Van de Beek had onder Rangnick alleen een basisplaats in de Champions League-wedstrijd tegen Young Boys (1-1), maar veelzeggend was dat er toen een compleet B-team werd opgesteld.

“Hij moet gewoon hard werken”, zo antwoordde Rangnick - die in ieder geval tot het einde van het seizoen bij Manchester United werkzaam is als manager en daarna als adviseur aan de club verbonden zal blijven - op de vraag wat Van de Beek moet doen om speeltijd te krijgen. “Ik heb hem tot nu toe leren kennen als iemand met een geweldige mentaliteit, hij werkt keihard tijdens iedere training. Hij is echt een enorme teamspeler en er komen absoluut wedstrijden waarin hij zijn kansen zal krijgen.”