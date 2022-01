Feyenoord-huurling hervindt de lol: ‘Zwaarste twee jaar van mijn leven’

Donderdag, 13 januari 2022 om 14:03 • Tom Rofekamp

Christian Conteh heeft het plezier terug in het voetballen. De 22-jarige vleugelaanvaller, die de tweede seizoenshelft door Feyenoord verhuurd is aan FC Dordrecht, voelt zich op zijn plek bij zijn nieuwe club. Conteh scoorde bij zijn debuut tegen Helmond Sport (2-1 zege) al na 44 seconden, waarmee er naar eigen zeggen een enorme last van zijn schouders viel. De aanvaller kende een namelijk een zware beginperiode in Nederland.

Conteh werd in de zomer van 2020 door Feyenoord overgenomen van FC St. Pauli. Mede door verschillende blessures kwam hij in zijn eerste seizoen in Rotterdam tot slechts twee officiële wedstrijden, beide als invaller. Dit seizoen zat hij nog op de reservebank tijdens het tweeluik in de tweede voorronde van de Conference League met FC Drita (0-0 en 3-2), maar daarna werd besloten om hem te verhuren. In augustus vertrok Conteh naar SV Sandhausen, wat echter niet op een succes uitliep. Conteh keerde in januari terug in Rotterdam, waarna bekend was dat hij de rest van het seizoen af zou maken in Dordrecht.

Wát een debuut voor Christian Conteh! De huurling van @feyenoord scoort na één minuut bij zijn debuut voor @fcdordrecht ????#heldor pic.twitter.com/paUaAyrHnp — ESPN NL (@ESPNnl) January 7, 2022

Bij De Schapenkoppen voelt de Duits-Ghanese aanvaller zich eindelijk weer gelukkig. "Dat is een tijd lang niet zo geweest", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "De afgelopen twee jaar waren de twee zwaarste van mijn leven, waarbij ik ook met een depressie te maken heb gehad." Conteh wijt zijn mentale klachten vooral aan het veelvuldige blessureleed waarmee hij kampte bij Feyenoord.

Conteh werd in Dordrecht direct goed opgenomen, wat hem naar eigen zeggen 'positieve vibes' bezorgde. Het pijlsnelle doelpunt tegen Helmond Sport kwam dat zeker niet ten ongunste. "44 seconden! Ik was zo gebrand, had twee balcontacten en scoorde. Dat is zo onbeschrijflijk mooi, bij mijn debuut. Er viel zo’n enorme last van mijn schouders. Ik was opgelucht, euforisch, gelukkig. De laatste keer dat ik gescoord had, was jaren geleden in een oefenduel met St. Pauli.’’ Conteh staat bij Feyenoord nog onder contract tot medio 2024.