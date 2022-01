PEC Zwolle negeert protocol en dient verzoek tot uitstel in bij KNVB

Donderdag, 13 januari 2022 om 13:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:36

PEC Zwolle heeft de KNVB verzocht om het duel met Willem II van vrijdagavond uit te stellen, zo meldt RTV Oost. De selectie van Dick Schreuder kampt met een groot aantal coronabesmettingen en ziet het niet zitten om in actie te komen. Volgens het coronaprotocol van de KNVB moet PEC gewoon in actie komen als het twaalf veldspelers en een keeper op de been kan brengen. De KNVB doet later donderdag uitspraak over het verzoek.

Schreuder wil in interview met ESPN niet volmondig bevestigen dat er een verzoek is ingediend, maar spreekt wel van een 'probleem' in zijn selectie. "Je hebt in principe altijd genoeg spelers. Maar ik heb nu heel veel spelers vanuit de Onder 21 erbij, die jongens hebben niet eens een contract. Als de KNVB beslist dat we moeten spelen, dan moeten we spelen. Dat is aan hen. Maar wat mij betreft? Wij hebben veel problemen..."

?? Dick Schreuder heeft met @PECZwolle 'veel problemen'. Kan het duel met Willem II morgen dan wel doorgaan? "Als de KNVB zegt dat we moeten spelen, zullen we moeten spelen" pic.twitter.com/jR2Dn66HY1 — ESPN NL (@ESPNnl) January 13, 2022

PEC Zwolle - Willem II zou de hervatting van de Eredivisie betekenen na een winterstop van drie weken. Mocht het duel worden afgelast, is het het eerste treffen in de hoogste Nederlandse competitie dat vanwege corona niet doorgaat. Wel ging er al een streep door enkele duels in de Keuken Kampioen Divisie. Eerder donderdag werd bekend dat FC Dordrecht - Jong AZ vrijdagavond geen doorgang zou vinden vanwege de oplopende besmettingen. Afgelopen zondag viel al het doek voor Excelsior - ADO Den Haag en TOP Oss - Jong AZ.

PEC zette begin januari al een streep door een oefentrip naar Duitsland. De Overijsselse club zou daar een oefenduel tegen Hannover 96 spelen. Vooralsnog is niet bekend om hoeveel besmettingen het gaat bij PEC. De Zwollenaren zullen elke speler keihard nodig hebben, daar de club met zes punten uit de eerste achttien duels stijf onderaan staat in de Eredivisie. Opponent Willem II doet het iets beter en staat met achttien uit achttien op een veertiende plaats.