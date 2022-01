Sport1 gooit volledige salarishuis Bayern München op tafel

Donderdag, 13 januari 2022 om 13:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:51

Sport1 heeft het volledige salarishuis van Bayern München naar buiten gebracht. Kingsley Coman verlengde woensdag zijn contract bij der Rekordmeister tot medio 2027. Met een jaarsalaris van circa zeventien miljoen euro hoeft de 25-jarige Fransman nu alleen Thomas Müller, Manuel Neuer en Robert Lewandowski nog voor zich te dulden. Opvallend genoeg strijkt ook Lucas Hernández een fors loon op.

Bayern München kwam woensdag met witte rook omtrent de contractverlenging van Coman De aanvaller krijgt een flinke salarisverhoging. Zo zal hij vanaf nu geen acht maar zeventien miljoen euro per jaar gaan opstrijken. Momenteel verdienen alleen alleen Hernández, Leon Goretza, Joshua Kimmich en Leroy Sané tussen de vijftien en twintig miljoen euro per jaar, zo brengt Sport1 naar buiten. Vooral het salaris van Hernández is opvallend. De verdediger is al langere tijd op zoek naar zijn beste vorm en kwam in 2019 voor tachtig miljoen over van Atlético Madrid.

In de hoogste categorie, met een jaarsalaris van 20 tot 25 miljoen euro, zijn alleen Neuer, Müller en Lewandowski terug te vinden. De Poolse doelpuntenmachine is de absolute grootverdiener van Bayern, daar hij 25 miljoen euro inclusief bonussen krijgt uitbetaald. Alphonse Davies en Serge Gnabry verdienen momenteel tussen de tien en vijftien miljoen euro per jaar. Gnabry's contract loopt medio 2023 af, waardoor de kans groot is dat hij net als Coman een flinke sprong gaat maken.

In de salarisschaal eronder, met een jaarsalairs van vijf tot tien miljoen euro, zijn onder anderen de achttienjarige Jamal Musiala en Niklas Süle terug te vinden. Het contract van Süle loopt aan het einde van het seizoen af. Alhoewel de Duitse verdediger in onderhandeling is over een verlenging van zijn contract, valt ook niet uit te sluiten dat hij in de zomer transfervrij vertrekt.