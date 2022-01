Volgende slachtoffer ‘Óperación Salida’ neemt afscheid van Barcelona

Donderdag, 13 januari 2022 om 11:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:56

Barcelona heeft de samenwerking met Yusuf Demir per direct beëindigd, zo meldt de club via de officiële kanalen. De achttienjarige buitenspeler werd gehuurd van Rapid Wien, maar kon niet meer in actie komen namens de Catalanen. Demir speelde vooralsnog negen officiële duels in het eerste elftal en zou bij tien duels verplicht overgenomen moeten worden voor tien miljoen euro. Dat past niet in Operación Salida, 'de grote schoonmaak' in de kostenposten van los Azulgrana.

Demir viel bij zijn laatste officiële duel op 9 december drie minuten in (tegen Bayern München in de Champions League, 3-0 verlies). Wel speelde de groeibriljant eind december nog mee om de Maradona Cup tegen Boca Juniors (1-1, verlies na penalty's). Vriendschappelijke duels tellen niet mee in de bepaling over de optie tot koop. Barcelona had sowieso niet verwacht dat Demir na een paar maanden al bijna op tien duels zou staan, daar hij zou aansluiten bij de selectie van Barcelona B. In de voorbereiding maakte de aanvaller echter een goede indruk op toenmalig trainer Ronald Koeman, die de tiener vervolgens in de eerste competitieduels, ook mede vanwege blessureleed in aanvallend opzicht, een kans gaf.

Demir is na Philippe Coutinho de tweede speler die Barcelona deze transferperiode verlaat. De Braziliaan vertrok op huurbasis naar Aston Villa, dat 65 procent van zijn salaris overneemt, inclusief enkele bonussen en belastingen. Ook kunnen the Villans Coutinho na dit seizoen overnemen voor veertig miljoen euro. Samuel Umtiti, die eveneens op de nominatie stond om te vertrekken, bleef verrassend genoeg wel bij Barcelona. De Franse stopper sloot een deal met de club, waardoor zijn resterende salaris van zijn voormalige contract over drie jaar extra worden uitgesmeerd.

Sport schreef eind december dat Demir na zijn vertrek bij Barcelona onmiddellijk verhuurd of verkocht zal worden door Rapid Wien. Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig en Borussia Dortmund hebben naar verluidt interesse. Laatstgenoemde club had afgelopen zomer al belangstelling voor de aanvaller, die toentertijd echter de voorkeur gaf aan een overgang naar Catalonië. Mocht Demir toch bij Rapid Wien blijven, treft hij medio februari Vitesse in de knock-outfase van de Conference League.