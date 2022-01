Opnieuw duel in de KKD afgelast: Dordrecht - Jong AZ gaat niet door

Donderdag, 13 januari 2022 om 11:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:30

Het duel tussen FC Dordrecht en Jong AZ gaat vrijdagavond niet door, zo heeft de Dordtse club laten weten tegenover RTV Rijnmond. Het is voor het tweede weekend op rij dat er wedstrijden worden afgelast in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen zondag werd er al een streep gezet door zowel Excelsior - ADO Den Haag als TOP Oss - Jong AZ. Reden voor de afgelastingen zijn de oplopende besmettingscijfers.

In het geval van FC Dordrecht - Jong AZ gaat het om enkele besmettingen bij de Alkmaarders. Dordrecht heeft laten weten dat zij geen besmettingen hebben. De KNVB zegt dat er wordt gezocht naar een geschikt moment om het duel op een later moment in te halen. Mogelijk wordt de wedstrijd verplaatst naar zondag of maandag. De voetbalbond is daarover in contact met de clubarts van AZ, weet RTV Rijnmond. Twaalf veldspelers en een keeper zijn volgens de protocollen voldoende om te kunnen voetballen.

Voor Jong AZ is het dus de tweede keer in een week tijd dat een duel moet worden verplaatst. Tegen TOP Oss overkwam de ploeg van Maarten Martens hetzelfde. "Ondanks grote voorzichtigheid kampt Jong AZ met een dusdanig aantal coronabesmettingen binnen de staf en spelersgroep, dat na overleg met de KNVB is besloten de wedstrijd uit te stellen. Een nieuwe speeldatum wordt zo snel als mogelijk vastgesteld en bekendgemaakt", liet AZ destijds in een reactie weten.