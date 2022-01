Lang grijpt naast Gouden Schoen: ‘Iedereen weet wie de beste is. Dat ben ik!’

Donderdag, 13 januari 2022 om 11:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:44

Noa Lang heeft woensdagavond naast de Gouden Schoen gegrepen. De aanvaller van Club Brugge werd tweede en zag de trofee naar Paul Onuachu gaan. De aanvaller van KRC Genk kroonde zich afgelopen seizoen tot topscorer van de Belgische Pro League met 33 doelpunten. Volgens Lang had iemand anders de prijs verdiend. "Kwaad ben ik niet, nee. Ik denk dat iedereen weet wie eigenlijk de beste voetballer is. En dat ben ik", zei hij tegen Het Laatste Nieuws.

Lang viel met name over het feit dat hij als aanvaller het meest beslissend was vorig jaar. "Als je zoveel goals maakt, is dat een topprestatie", doelt Lang op het ongekende aantal van Onuachu. "Alleen, als je naar de statistieken kijkt (zes goals en tien assists in twintig Jupiler Pro League-wedstrijden voor de winterstop, elf goals en zeven assists in het voorjaar, red.), zijn mijn cijfers beter." Ook ging het tijdens het gala over de maniertjes van Lang. "Ach, ik ga niet veranderen. Ik ben wie ik ben. Zie hoe ver ik het daardoor al gebracht heb. Ik had deze Gouden Schoen wel verdiend, vind ik."

Wat restte voor Lang was een knuffel van Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe en een hand van Vincent Mannaert (algemeen directeur Club Brugge, red.). “Wat hij zei? Dat we nog vier maanden hebben om kampioen te worden. De kans is groot dat ik aan het einde van het seizoen vertrek, maar eerst kampioen worden." De ploeg van Alfred Schreuder bezet momenteel de tweede plek in de Pro League achter Union Sint-Gillis. Lang postte later op de avond een story op Instagram dat hij 'trots is op zichzelf'. 'Wat de anderen ook zeggen'.

De aanvaller verliet het gala niet helemaal met lege handen. Lang sleepte de trofee voor ‘Goal van het Jaar’ in de wacht met zijn fraaie treffer tegen Waasland-Beveren. De buitenspeler ging middels een solo voorbij aan een aantal tegenstanders en schoot vervolgens raak in de korte hoek. "Op het moment zelf besefte ik niet dat het een fantastische goal was. Voor mij is zo’n doelpunt iets normaals. Maar daarna ging hij wel viraal.” Charles De Ketelaere werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot 'Belofte van het Jaar'.