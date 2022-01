De Telegraaf: Zahavi overweegt om niet terug te keren bij PSV

Donderdag, 13 januari 2022 om 09:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:02

Het is nog maar de vraag of Eran Zahavi na de winterstop terugkeert bij PSV. De aanvaller kampt met privéproblemen en heeft van zijn vrouw te horen gekregen dat een terugkeer naar Nederland momenteel niet aan de orde is, meldt De Telegraaf. Het Israëlische gezin werd in korte tijd twee keer slachtoffer van een inbraak, waardoor de vrouw van Zahavi heeft besloten onder geen beding langer in Nederland te willen wonen.

Volgens De Telegraaf heeft PSV bevestigd dat er privéproblemen spelen rond Zahavi. Terwijl de spits in september met PSV op bezoek ging bij Willem II, werd zijn gezin vastgebonden en bedreigd met een vuurwapen. De overvallers sloegen de vrouw van Zahavi en zouden een stuk van haar haren hebben afgeknipt. Voor zover bekend zijn de verdachten van die inbraak nog niet aangehouden. Na die brute overval werd er ook al gespeculeerd over de toekomst van Zahavi bij PSV. "Ik heb samen met mijn familie een besluit genomen waarvan wij dachten dat het goed voor ons zou zijn. We besloten te blijven", zei Zahavi in september tegen hapodium.com.

Halverwege december kwam wederom het bericht dat Zahavi overwoog om niet terug te keren bij PSV. Zahavi speelt sinds de zomer van 2020 in Eindhoven en heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen. De tweede inbraak in korte tijd zou echter diepe sporen hebben achtergelaten bij Zahavi en zijn gezin, ondanks dat er tijdens de tweede inbraak niemand thuis was. Zahavi revalideerde gedurende de winterstop in Dubai van de knieblessure die hij in november tijdens interlandverplichtingen met Israël opliep. Verwacht wordt dat hij eind januari terugkeert bij PSV. Of het ook tot een rentree op het veld komt is hoogst onzeker.

De Telegraaf meldt dat PSV de markt aftast om snel te kunnen schakelen bij een eventueel vertrek van Zahavi. Gedurende zijn afwezigheid werd de spitspositie ingevuld door Carlos Vinícius. Ook Cody Gakpo kan vanuit de punt van de aanval uit de voeten. Bovendien voegde Roger Schmidt Fodé Fofana toe aan de selectie. De aanvaller van het beloftenteam is sinds zijn terugkeer bezig aan een sterke reeks in de Keuken Kampioen Divisie en zag dat beloond worden met een plek bij de A-selectie. PSV ziet Zahavi liever niet vertrekken en wil bemiddelen in een eventuele verhuizing naar Eindhoven tot het einde van zijn contract.