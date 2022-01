Spaanse media richten zich weer tot Frenkie: ‘Geen schim van zichzelf’

Donderdag, 13 januari 2022 om 09:40 • Laatste update: 09:42

Frenkie de Jong doet er goed aan om donderdag de Spaanse kranten even over te slaan. De middenvelder van Barcelona wist woensdagavond in de Spaanse Supercopa tegen Real Madrid (2-3 na verlenging) niet te overtuigen en werd door Xavi halverwege gewisseld. Luuk de Jong oogt wel lof bij de Spaanse media. De spits wist voor de derde wedstrijd op rij te scoren en lijkt zijn plek in het elftal te hebben bemachtigd, daar hij de voorkeur kreeg boven Memphis Depay.

"In een van de meest opwindende Clásico's van de afgelopen jaren, een wedstrijd om niet snel te vergeten, drong 'de wet van Madrid' zich op tegen het beste Barça van dit seizoen", schrijft AS. Real opende in Riyad de score via Vinícius Júnior, maar zag hoe Barça vlak voor rust op gelijke hoogte kwam via Luuk de Jong, die profiteerde van geklungel bij Éder Militão. Doelpunten van Karim Benzema en Ansu Fati zorgden ervoor dat een verlenging de beslissing moest brengen. Daarin bleek Real, dat scoorde via Federico Valverde, te sterk voor de formatie van Xavi.

Frenkie de Jong keerde na een lichte blessure terug in het elftal van Barcelona. De middenvelder maakte echter weinig indruk en werd door Xavi in de rust in de kleedkamer achtergelaten voor Pedri. Marca beoordeelde het optreden van de Nederlander met één ster. "Hij was geen schim van zichzelf. Dat de trainer hem na de eerste helft besloot uit de ploeg te halen, viel volledig te begrijpen. Hij was nog zachter dan een winegum." Ook Mundo Deportivo was niet onder de indruk. "Hij zag het duel aan zich voorbij gaan en was niet bij machte om een hoofdrol op te eisen." Sport gaf hem een 4 als rapportcijfer.

Over Luuk de Jong is de Spaanse media daarentegen wel te spreken. De spits scoorde wederom en lijkt het vertrouwen van Xavi te hebben gewonnen. Waar hij eerst nog openlijk in de etalage werd gezet, lijkt de samenwerking eindelijk te renderen. "Buiten het strafschopgebied ziet het er allemaal wat vreemd uit wat hij doet, maar daarbinnen is hij heel effectief. Wat kun je nog meer van hem vragen?", schrijft Sport. Ook Xavi had na afloop van het duel lovende woorden over voor zijn aanvalsleider. "Als hij zo blijft presteren, blijft hij spelen. Hoe kan ik Luuk nou wisselen als je naar zijn huidige prestaties kijkt?"

Volgens Marca is er 'geen spoor meer van het vermeende verschil tussen beide clubs'. "Het was een duel dat het waard was om voor te betalen", aldus de krant. "Real Madrid won galopperend met een beslissende counter in verlenging, maar Xavi’s Barça toonde zich een fantastische tegenstander die in staat was om met drive, goed positiespel en de goals van Luuk de Jong en Ansu Fati op het hoogste niveau mee te kunnen doen. We hebben weer een echte Klassieker."