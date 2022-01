Tweetal op weg naar de uitgang bij Ajax: ‘Logisch dat ze hem verkopen’

Donderdag, 13 januari 2022 om 08:57 • Laatste update: 09:05

Victor Jensen en Danilo staan op de nominatie om deze winter te vertrekken bij Ajax. Het tweetal hoeft onder trainer Erik ten Hag niet op veel speeltijd te rekenen en een vertrek lijkt dan ook onvermijdelijk, meldt Ajax-watcher Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. Jensen kon al rekenen op interesse van Rosenborg en Malmö FF. Voor Danilo, die flinke concurrentie kreeg met de komst van Brian Brobbey, bleef concrete belangstelling vooralsnog uit.

De Braziliaanse spits wordt in Amsterdam te licht bevonden. Danilo kreeg bij afwezigheid van Sébastien Haller onder meer de kans om zich te laten zien tegen Sparta Rotterdam (0-1), maar wist niet te overtuigen op Het Kasteel. Bovendien zag hij met Brobbey een concurrent worden aangetrokken. Afgelopen seizoen werd Danilo door Ajax verhuurd aan FC Twente. "Hij heeft nog een contract voor een halfjaar, dus dan is het logisch dat Ajax hem verkoopt. Of clubs willen nog weleens met een jaar verlengen, de speler een halfjaar verhuren en dan kijken hoe hij terugkomt", vertelt Inan.

Van Jensen wordt verwacht dat hij deze maand wordt verhuurd. De middenvelder kwam dit seizoen pas eenmaal in actie voor Ajax in de Eredivisie en heeft weinig uitzicht op een prominente rol in de ploeg van Ten Hag. Wel speelde hij zeven volledige wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Ook deed hij een uur mee in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Barendrecht (4-0). "Ik verwacht dat het bij Jensen en Danilo blijft", gaat Inan verder. "Ook omdat ik denk dat Tagliafico het seizoen bij Ajax zal afmaken. Maar je weet niet hoe het loopt in de laatste dagen van de transferperiode."

Ook Tagliafico moet dit seizoen genoegen nemen met een plek op de reservebank. De linksback schermde al met interesse van clubs uit de Premier League, maar tot een doorbraak kwam het vooralsnog niet. "Het kan zomaar zijn dat er een hele mooie club voor Tagliafico komt en dat Ajax hem moeilijk kan tegenhouden", aldus Inan. "Ajax kan wel zeggen dat ze een back-up moeten hebben, want ze zitten niet heel dik in de linksbacks." Ten Hag kiest dit seizoen voor Daley Blind op de linksbackpositie. Tagliafico kwam dit seizoen tot negen wedstrijden in de Eredivisie, waarvan slechts twee keer als basisspeler.