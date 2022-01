Ronaldo eist geduld en stelt doelstelling United bij: ‘Waarom niet?’

Donderdag, 13 januari 2022 om 08:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:37

Manchester United heeft een kwakkelende eerste seizoenshelft achter de rug en kent een achterstand van liefst 22 punten op koploper en aartsrivaal Manchester City. Ole Gunnar Solskjaer werd ontslagen en interim-manager Ralf Rangnick werd aangesteld, maar de prestaties blijven ondermaats. Cristiano Ronaldo benadrukt in een interview met Sky Sports dat de club geen genoegen mag nemen met een plek buiten de top drie. Ook dringt hij er bij criticasters op aan om Rangnick de tijd te gunnen.

Ronaldo waarschuwt in het interview dat hij niet naar United is gekomen om voor de zevende plek te strijden. Rangnick wist met zijn ploeg weliswaar slechts drie tegentreffers te incasseren in de Premier League sinds zijn komst, de 0-1 thuisnederlaag tegen Wolverhampton Wanderers kwam als een donderslag bij heldere hemel. "Ik denk dat het goed is zaken radicaal te veranderen. Waarom niet? We zitten in een nieuw jaar, een nieuw leven en ik hoop dat Manchester United het niveau kan laten zien dat de fans willen. Dat verdienen ze. Ik weet waar we naartoe moeten, maar het lijkt me niet verstandig om dat hier te noemen."

Sinds de komst van Rangnick, slaagde United er slechts één keer in om vaker dan eenmaal te scoren. "We zijn wel aan het concurreren, maar we zijn nog niet op ons beste niveau", vervolgt Ronaldo. "We hebben een lange weg te gaan en ik geloof dat als we van gedachten veranderen, we tot grote hoogte kunnen stijgen. Sinds Rangnick is gekomen heeft hij veel dingen veranderd. Maar hij heeft tijd nodig om zijn ideeën over te brengen op de spelers. Ik geloof er heilig in dat hij het goed gaat doen. We weten dat we niet goed spelen, maar er zijn nog veel wedstrijden om verbetering te laten zien. Het is niet eenvoudig om de mentaliteit van spelers en de manier waarop ze spelen, de cultuur en het systeem zo te veranderen."

Ondanks de vooruitgang die United wist te boeken sinds de aanstelling van Rangnick, had Ronaldo het zwaar met het vertrek van Solskjaer. "Dat was niet gemakkelijk om eerlijk te zijn. Ik heb vroeger samen met hem gespeeld, een fantastisch mens. Iedereen was verdrietig toen hij de club verliet, maar dat hoort bij het voetbal. Als dingen niet gaan zoals de club wil, moet de club ingrijpen. Ik was teleurgesteld, maar we moeten de keuze van de club begrijpen. Het was moeilijk, maar het leven gaat door. Ik geloof nog steeds dat we in staat zijn om een goed seizoen te draaien. Ook dit jaar."