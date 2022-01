Politierechter legt straffen op voor massale vechtpartij bij Heracles - Ajax

Donderdag, 13 januari 2022 om 07:53 • Laatste update: 07:58

De rechtbank in Almelo heeft drie supporters van Heracles Almelo gestraft voor hun aandeel in een massale vechtpartij tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax eind oktober. Tijdens het duel op Erve Asito raakten supporters van de thuisclub slaags met fans van Ajax, die zich op de thuisvakken begaven. Aanleiding was een gestolen doek, dat door de Amsterdamse fans ondersteboven in hun vak was gehangen.

Op 30 oktober vorig jaar ging het volledig mis in Almelo, toen een groep supporters van Heracles in de gaten kreeg dat een doek was gestolen. Zij besloten verhaal te halen bij de groep Ajax-fans, die tussen het Almelose publiek zaten en het doek ondersteboven hadden opgehangen. Er ontstond een massale vechtpartij op de omloop, waarbij de politie meteen een man van 23 en 24 uit Almelo wist aan te houden. De derde verdachte, een twintigjarige man uit het nabijgelegen Wierden, stond woensdag voor de politierechter in Almelo. De relschopper werd een dag later door de politie thuis opgepakt en vastgezet.

"Dan ga je wel nadenken over de vraag of het dit allemaal wel waard was", zei H. woensdag in de rechtbank. "Het was dom, ik heb er veel spijt van.” De man erkende dat hij acht bier had gehad tijdens de wedstrijd, zoals dat voor hem gebruikelijk is bij een thuiswedstrijd van Heracles. Zijn werkgever was er minder blij mee. "Ik heb op mijn werk een officiële waarschuwing gehad, kreeg een boete van 450 euro van de KNVB, moest 85 euro deurwaarderskosten betalen en heb een stadionverbod voor drie jaar gekregen."

Twee andere relschoppers stonden al eerder terecht voor hun aandeel bij de vechtpartij en kregen elk een taakstraf van 120 uur opgelegd en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand, met een proeftijd van twee jaar, meldt TC Tubantia. Ook zij hebben een stadionverbod gekregen van drie jaar. Advocate Cecil Rupert richtte zich in de rechtbank tot de Ajax-supporters. "Waar zijn de Ajacieden eigenlijk? Die hebben hieraan ook hun bijdrage geleverd." Net als de twee eerder veroordeelden kreeg ook H. een taakstraf van 120 uur opgelegd.