Xavi komt na nederlaag met zeer bemoedigende woorden voor De Jong

Woensdag, 12 januari 2022 om 23:57 • Dominic Mostert

Luuk de Jong heeft woensdagavond andermaal aangetoond zijn basisplaats bij Barcelona te verdienen, zo vindt trainer Xavi. De spits zette Barcelona in de eerste helft op 1-1 tegen Real Madrid, maar werd na 65 minuten gewisseld. Door een doelpunt van zijn vervanger Ansu Fati werd het 2-2 in de reguliere speeltijd; in de verlenging van de halve finale van de Supercopa won Real met 2-3. De Jong kreeg in de punt van de aanval de voorkeur boven Memphis Depay.

"Luuk maakt deel uit van de selectie", maakt Xavi na afloop duidelijk. Indirect verwijst hij daarmee naar de geruchten over een winters vertrek van De Jong. Nu hij in drie opeenvolgende officiële wedstrijden heeft gescoord, ligt een spoedig afscheid minder voor de hand. De Jong mag blijven hopen op speeltijd. "Wij zijn Barcelona: je speelt hier niet vanwege je naam, maar vanwege je rendement. Als hij speelt, is het omdat hij het verdient. Luuk rendeert, hij heeft goede loopacties en toont karakter... Als hij blijft renderen, blijft hij spelen."

Het is echt waar: Luuk de Jong scoort ook in El Clásico! ??



Niet zijn mooiste goal ooit, maar wel een belangrijke waardoor Barcelona weer naast Real Madrid komt ??#ZiggoSport #SuperCopa #ElClásico pic.twitter.com/9yHZVi03FN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 12, 2022

Xavi is teleurgesteld over de uitslag, voegt hij eraan toe. "Ik ben gefrustreerd omdat we de wedstrijd controleerden. We speelden slecht in de beginfase, maar daarna vonden we een oplossing en deden we mee. We hebben veel risico's genomen op het veld, maar dat was noodzakelijk om bij te blijven", zegt de trainer. "Ik denk dat we beter speelden dan Real Madrid. Deze wedstrijd is voor ons een stap vooruit, al ben je altijd bedroefd en boos na een nederlaag in el Clásico. We moeten zorgvuldiger zijn aan de bal, met name de spelers voorin. Maar we kunnen met opgeheven hoofd vertrekken. Ik heb niets te klagen over de inzet van de spelers, integendeel. Ze waren allemaal bereid om risico's te nemen."

Collega-trainer Carlo Ancelotti van Real zag zijn ploeg goed beginnen aan de wedstrijd. Halverwege de eerste helft kwam de Koninklijke op voorsprong. "We bouwden van achteruit op en zochten de ruimtes tussen de linies en in de counter. Na de 0-1 hadden we meer controle. We verdienden het om met een voorsprong de rust in te gaan, maar kregen door pech toch een tegendoelpunt", doelt hij op de treffer van De Jong. "De tweede helft was meer in evenwicht. Ons plan was vandaag om goed te verdedigen en nog beter aan te vallen. We vielen goed aan en hebben in de slotfase ook goed verdedigd, al kon het beter. Barcelona speelde een goede wedstrijd. Ze hebben spelers met veel kwaliteit in de ploeg. Het is voor ons goed afgelopen, maar ik moet eerlijk toegeven dat Barcelona een goede wedstrijd speelde."