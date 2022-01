Van der Gijp trekt harde conclusie na ‘zeer verontrustende’ foto Ihattaren

Woensdag, 12 januari 2022 om 23:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:16

René van der Gijp wordt verdrietig van de foto die woensdag opdook van een te zware Mohamed Ihattaren, zo vertelde de analist 's avonds bij VI Vandaag. Van der Gijp concludeert dat Ihattaren lang nodig zal hebben om weer wedstrijdfit te worden, en dat dat in het huidige seizoen al niet meer haalbaar is. "Dit is niet goed, hè", reageert Van der Gijp op de beruchte foto.

"Je wordt er een beetje verdrietig van, van die jongen", aldus Van der Gijp. "Zonde man, echt zonde." Johan Derksen is een stuk harder voor Ihattaren, die volgens diverse media op het punt staat om verhuurd te worden aan FC Utrecht. "Dit heeft hij aan zichzelf te danken, dat hij daar met overgewicht bij Utrecht aankomt", aldus Derksen. "Ik vind: een profvoetballer moet te allen tijde scherp en afgetraind zijn, want er kan vandaag een club komen, en dan moet je inzetbaar zijn. Nu wordt hij voor het eind van het seizoen niet fit. En hoe lang heeft Utrecht geduld?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Van der Gijp komt tot die conclusie. "Ze huren hem anderhalf jaar, en het eerste half jaar kun je afschrijven", aldus de oud-rechtsbuiten. "Dat kun je vergeten. Eer dat je hem fit hebt is het april. Het is heel verontrustend, dit is niet goed." Ook oud-psychiater Bram Bakker is aanwezig in de talkshow. Bakker zou Ihattaren aanraden om aan zijn mentale kracht te werken.

"In topsport moet je volgens mij altijd werken aan je zwakste punt, en het is wel duidelijk waar dat bij Ihattaren zit", aldus Bakker. "Ik krijg niet de indruk dat daar veel gebeurt op dat punt. Het talent van die man is fenomenaal: hij heeft spelinzicht, hij kan schieten, maar het koppie is niet wat nodig is om er te komen. Of mijn handen jeuken om met hem aan de slag te gaan? Nee, want je moet echt gemotiveerd zijn om er wat mee te willen doen, en zonder motivatie wordt het niks. Daar zit het probleem. Je krijgt dat overgewicht ook niet als je gemotiveerd bent als voetballer."