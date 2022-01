West Ham United blijft in vorm en legt beslag op felbevochten vierde plaats

Woensdag, 12 januari 2022 om 22:41 • Dominic Mostert

West Ham United heeft woensdagavond beslag gelegd op de vierde plek in de Premier League. De ploeg van trainer David Moyes won voor eigen publiek met 2-0 van Norwich City en heeft 37 punten verzameld uit 21 wedstrijden; Arsenal staat nu vijfde met 35 punten uit 20 wedstrijden. Op de zesde plek volgt Tottenham Hotspur met 33 punten uit 18 wedstrijden, terwijl Manchester United er 31 uit 19 heeft. Er zijn dus diverse clubs die het vizier hebben gericht op de belangrijke vierde plaats.

Norwich, met Tim Krul onder de lat, begon hoopgevend aan de wedstrijd. Met name aanvaller Adam Idah oogde dreigend, maar naarmate de eerste helft vorderde, kwam West Ham beter voor de dag. Tien minuten voor de pauze leken the Hammers zichzelf te belonen met een doelpunt. Een voorzet van Jarrod Bowen na een korte corner ging aan iedereen voorbij en belandde achter Krul in het doel, maar de treffer werd afgekeurd. Nikola Vlasic was in buitenspelpositie betrokken bij het spel, oordeelde de arbitrage.

Kort daarna kwam West Ham alsnog op voorsprong. Vladimir Coufal wipte de bal vanaf de rechterflank in het strafschopgebied, waar Bowen hoger sprong dan zijn bewaker en van dichtbij binnenkopte. Norwich kwam nog goed weg toen Krul in het doelgebied Nikola Vlasic vastgreep bij het gezicht en neersmeet, omdat er geen penalty volgde. In de tweede helft liet Michail Antonio een goede kans onbenut om de marge voor West Ham uit te breiden, waarna Idah aan de overzijde vanbuiten het strafschopgebied de paal trof. Doelman Lukasz Fabianski was al geklopt en kon opgelucht ademhalen.

Zeven minuten voor tijd trok West Ham de wedstrijd via een counter definitief naar zich toe. Na voorbereidend werk van Pablo Fornals bracht Arthur Masuaku de bal bij Bowen, die van dichtbij afrondde. De treffer werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar daarna toch toegekend. West Ham boekte de vierde officiële overwinning op rij en vergrootte de problemen van Norwich, dat met tien punten onderaan staat in de Premier League. De virtueel veilige nummer zeventien Watford heeft drie punten meer.