Supercounter van Real Madrid is verfrist Barcelona in verlenging te machtig

Woensdag, 12 januari 2022 om 22:31 • Jeroen van Poppel

Real Madrid heeft woensdagavond de bloedstollende halve finale van de Supercopa gewonnen van Barcelona. De Koninklijke had er in el Clásico, gespeeld in Riyad (Saudi-Arabië), een verlenging en drie doelpunten voor nodig om het verfriste Barça af te schudden: 3-2. De beslissing viel in de 98ste minuut na een schitterende counter via invaller Federico Valverde. Donderdag wordt de andere halve finale tussen Atlético Madrid en Athletic Club gespeeld.

Xavi verraste door Ferran Torres direct in de basis te laten debuteren en Luuk de Jong in de spits de voorkeur te geven boven Memphis Depay. Verder keerde Frenkie de Jong verrassend direct terug in de basis na een blessure, op een middenveld met Gavi en Sergio Busquets. Carlo Ancelotti voerde twee wijzigingen door in de defensie: Nacho voor de geblesseerde David Alaba, de weer herstelde Daniel Carvajal in plaats van Lucas Vázquez.

Oef Busquets ??



Een zeldzaam onoplettendheidje van de ervaren middenvelder en Real profiteert optimaal ??



Benzema stuurt Vinicius weg en die rondt op zijn beurt knap af, 1-0 voor De Koninklijke! ??#ZiggoSport #SuperCopa #ElClásico pic.twitter.com/t2Zcv4KA8A — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 12, 2022

Barcelona had het lastig in de openingsfase, hoewel het twintig minuten wachten was op de eerste echte kans. Marco Asensio schoot die na een lange dribbel van Vinícius Júnior over de kruising. Vijf minuten daarna onderschepte Karim Benzema alert de bal bij Sergio Busquets, waarna de Fransman met buitenkant rechts een heerlijke steekbal op Vinícius verstuurde. De Braziliaan kon het strafschopgebied betreden en beheerst afronden: 0-1.

Na die goal kwam Barça beter in het spel en volgde twee vrije kopkansen op Luuk de Jong, die beide keren recht op Thibaut Courtois mikte. Toch bleven de Catalanen aanvallen en Ousmane Dembélé vlamde vier minuten voor rust een hard schot over. Nog geen minuut later bracht Dembélé de bal vanaf links laag voor het doel, waar Real-verdediger Éder Militão de bal onfortuinlijk tegen Luuk de Jong knalde. Die zag de bal via zijn lichaam en de binnenkant van de paal binnen vliegen: 1-1.

Het is echt waar: Luuk de Jong scoort ook in El Clásico! ??



Niet zijn mooiste goal ooit, maar wel een belangrijke waardoor Barcelona weer naast Real Madrid komt ??#ZiggoSport #SuperCopa #ElClásico pic.twitter.com/9yHZVi03FN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 12, 2022

In de rust werden de teleurstellende Frenkie de Jong en Ferran naar de kant gehaald voor Pedri en Ez Abde. Met de nieuwe krachten in de ploeg kende Barcelona een uitstekende fase, waarin driemaal behoorlijk gevaar werd gesticht. Pedri schoot van de rand van het strafschopgebied net naast, terwijl Luuk de Jong na een mislukt schot van Dembélé net niet op doel wist te koppen. Ook een volley van de Fransman uit een afvallende bal was niet binnen de doelpalen gemikt.

Daarna leek Real het heft weer wat meer in handen te nemen. Benzema deelde een waarschuwingsschot uit, dat op de paal ging. Even later, in de 72ste minuut, zag de spits van Real een schot uit de verre hoek getikt worden door Marc-André ter Stegen. In de nastoot bracht Carvajal laag voor, waarna Benzema alsnog kon binnentikken: 1-2. Twaalf minuten voor tijd maakte Memphis Depay zijn opwachting bij Barça, terwijl Ansu Fati in de 66ste minuut al voor Luuk de Jong was gekomen. Fati kopte in de 84ste minuut een afgemeten voorzet van Jordi Alba binnen: 2-2. Courtois wist de doorgebroken Dembélé even later van scoren te houden.

Real Madrid voor de derde keer op voorsprong! ?



De verdediging van Barcelona wordt overlopen in de verlenging en Valverde kan binnen schieten voor 3-2 ??#ZiggoSport #SuperCopa #ElClásico pic.twitter.com/9tcROK4NJO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 12, 2022

In de verlenging die volgde was de eerste kans voor Abde, die van dichtbij over kopte. Een vlijmscherpe counter bracht Real Madrid in de 98ste minuut op voorsprong. Rodrygo bracht de bal van rechts laag voor, Vinícius stapte heel handig over de bal heen en Federico Valverde maakte het af: 2-3. In de tweede helft van de verlenging schoot Abde namens Barcelona net naast. Er kwam in blessuretijd enorm veel ruimte voor Real en Rodrygo had het moeten afmaken, maar de Braziliaan mikte oog in oog met Ter Stegen naast. Het zou uiteindelijk niet uitmaken, want Real trok de zege over de streep.