Ivoorkust wint zonder te imponeren; 75 procent van wedstrijden eindigt in 1-0

Woensdag, 12 januari 2022 om 21:50 • Dominic Mostert

Ivoorkust is met een minimale overwinning op Equatoriaal-Guinea begonnen aan de Afrika Cup. In de laatste van twaalf groepswedstrijden in de Afrika Cup werd het 0-1 door een treffer van Max Gradel. Van de twaalf wedstrijden tot dusver in het toernooi eindigden liefst negen in 0-1 of 1-0; verder werd het tweemaal 0-0 en eenmaal 2-1. Ivoorkust gaat dankzij de driepunter aan de leiding in Groep E.

PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré en Ajax-aanvaller Sébastien Haller hadden een basisplaats bij Ivoorkust, dat het enige doelpunt van de wedstrijd in de vijfde minuut maakte. Middenvelder José Machín van Equatoriaal-Guinea werd op het middenveld van de bal gezet door Max Gradel, die daarna samenspeelde met Sangaré en uiteindelijk de linkerflank zocht. Equatoriaal-Guinea onderschepte de bal, maar kreeg die niet weg. Uiteindelijk viel het leer net buiten het strafschopgebied voor de voeten van Grandel, wiens venijnige uithaal in de rechterbovenhoek doelman Manuel Sapunga te machtig was.

?? #TeamCotedIvoire komt al snel op voorsprong dankzij een geweldige knal van Max Gradel! ??

Ondanks de vliegende start kende de rest van de eerste helft weinig hoogtepunten. Ivoorkust kwam qua doelpogingen niet verder dan de ene treffer. Haller werd nauwelijks bereikt door zijn ploeggenoten. Equatoriaal-Guinea waagde meer pogingen, zonder echt gevaarlijk te worden. De underdog uit Centraal-Afrika hoopte in de slotfase van de eerste helft nog op een penalty, nadat Emilio Nsue de bal op de hand van Simon Deli kopte. Scheidsrechter Redouane Jiyed gaf geen gehoor aan het verzoek.

In de tweede helft bleef Equatoriaal-Guinea het meest nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. De ploeg van bondscoach Juan Micha werd meerdere keren dreigend en had na 62 minuten moeten scoren, toen Nsue oog in oog met doelman Badra Ali Sangaré opdook. De aanvoerder van Equatoriaal-Guinea gaf zijn inzet echter niet genoeg kracht en richting mee. Ivoorkust kwam nog dicht bij een doelpunt via lage, diagonale schoten van Nicolas Pépé en Wilfried Zaha. Haller werd acht minuten voor tijd overigens naar de kant gehaald bij Ivoorkust.