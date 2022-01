Meer duidelijk over heldendrol van James Rodríguez na hartaanval Coulibaly

Er wordt steeds meer duidelijk over de hartaanval die Ousmane Coulibaly zaterdagavond kreeg in de wedstrijd tussen zijn ploeg Al-Wakrah en Al-Rayyan in Qatar. In het doel van zijn eigen ploeg ging de 32-jarige verdediger plots naar de grond, waarna hij een spoedbehandeling kreeg op het veld en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gaat naar omstandigheden goed met Coulibaly: hij is in stabiele toestand, maar wordt nog wel in de gaten gehouden door artsen.

In de 42ste minuut ging Coulibaly naar het gras. Na enkele schokkende bewegingen bleef de centrumverdediger roerloos liggen. Zijn teamgenoten schreeuwden het uit van ongeloof en sprintten, samen met de verzorgers, direct naar het slachtoffer, zo viel te zien op de schokkende beelden. Hij werd ter plekke gereanimeerd en de wedstrijd werd na het instorten van Coulibaly direct gestaakt door scheidsrechter Saoud Al-Adba. Het beleid schreef voor dat de camera's uitzoomden, waardoor de behandeling niet te zien was.

Inmiddels is echter wel duidelijk geworden dat James Rodríguez een heldenrol vertolkte. De aanvallende middenvelder van tegenstander Al-Rayyan, die zelf tweemaal scoorde in het duel, had vlak voor het incident een doelpoging afgevuurd van dichtbij, waardoor hij meteen in de gaten kreeg dat Coulibaly er slecht aan toe was. De clubarts van Al-Wakrah, Mukhtar Shaaban, vertelt in de Qatarese pers dat James het lichaam van Coulibaly vasthield, zodat de international van Mali kon blijven ademhalen en letsel aan zijn ruggengraat is voorkomen. Coulibaly was niet bij bewustzijn, maar bleef wel ademen. De komende tijd gaat hij zich richten op zijn herstel.